***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.03.2022 13:47
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 22 Mart 2022 tarihli toplantısında
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak şirketimizin 2022 yılı hesap döneminin bağımsız denetimi için, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiye kararı ile önerdiği DRT Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) ile sözleşme yapılmasına ve Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011936
BIST
14:352.171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,06
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.174
En Düşük
2.146
14:3514,8207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0059
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8424
En Düşük
14,7886
14:3516,3136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0251
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3666
En Düşük
16,2486
14:35918,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -4,67
|Açılış
|: 918,29
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
916,19
BIST En Aktif Hisseler14:35
|ENSRI
|15,40
|1.474.966
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,86
|47.851.452
|% 9,97
|
|MAALT
|287,90
|21.015.425
|% 9,97
|
|IDEAS
|23,16
|36.715.202
|% 9,56
|
|METRO
|1,35
|60.064.727
|% 8,87
|
|PKENT
|286,80
|117.757.814
|% -9,98
|
|AYEN
|11,93
|83.518.960
|% -9,69
|
|SANEL
|7,15
|6.521.845
|% -5,80
|
|ASUZU
|63,00
|141.426.347
|% -4,40
|
|BASCM
|3,30
|48.140
|% -4,35
|
|EREGL
|33,42
|2.779.275.611
|% 5,00
|
|THYAO
|28,40
|2.665.210.871
|% 1,72
|
|KRDMD
|15,22
|1.974.830.814
|% 1,06
|
|GARAN
|11,92
|1.084.773.494
|% 0,76
|
|FROTO
|306,50
|737.849.934
|% 2,34
|
|ODAS
|1,66
|253.494.172
|% 2,47
|
|KRDMD
|15,22
|1.974.830.814
|% 1,06
|
|DOHOL
|3,66
|361.439.574
|% 1,95
|
|THYAO
|28,40
|2.665.210.871
|% 1,72
|
|GARAN
|11,92
|1.084.773.494
|% 0,76
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8165
|14,8207
|% -0,04
|
|Euro
|16,3033
|16,3136
|% -0,15
|
|Sterlin
|19,5203
|19,6182
|% 0,27
|
|Frank
|15,7973
|15,8925
|% -0,12
|
|Riyal
|3,9378
|3,9575
|% -0,08
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-9,63
|
|Altın Gr.
|918
|919
|-4,37
|
|Cumhuriyet
|6.098
|6.190
|-17,00
|
|Tam
|6.069
|6.220
|-16,19
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,83
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|-3,92
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,98
|-0,05
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,23
|
Seans Raporu
14:35
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14:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, DOHOL, KCHOL
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14:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 01 kaybederek (% -0.36 ) 1, 959
-
14:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GZNMI, MAALT, ENSRI
-
14:50
TTRAK, MAALT, ORMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:50
ISDMR, PKENT, TOASO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında