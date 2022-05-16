***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.05.2022 15:06
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.05.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
2022 hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen "DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş. 16.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030542
BIST
17:042.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -16,50
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.392
17:0415,5722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0947
|Açılış
|: 15,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
17:0416,2482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1348
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
17:04906,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,31
|Açılış
|: 906,13
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler17:00
|DAGHL
|22,00
|1.507.639
|% 10,00
|
|IMASM
|35,26
|16.466.242
|% 9,98
|
|BAGFS
|17,63
|87.953.052
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.475.208
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.587.400
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.474.294
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.292.096
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.810.316
|% -9,84
|
|GENIL
|18,29
|223.510.246
|% -9,19
|
|SKTAS
|3,99
|23.942.614
|% -8,06
|
|THYAO
|42,96
|3.683.431.454
|% 1,13
|
|GARAN
|14,96
|1.730.362.204
|% -0,13
|
|SAHOL
|19,45
|1.435.391.168
|% 0,83
|
|KRDMD
|15,04
|1.369.356.824
|% -4,02
|
|SISE
|19,47
|1.289.431.303
|% -1,22
|
|EKGYO
|2,65
|864.547.544
|% -1,49
|
|YKBNK
|4,40
|737.725.537
|% -3,30
|
|GARAN
|14,96
|1.730.362.204
|% -0,13
|
|SKBNK
|1,12
|126.914.253
|% 2,75
|
|AKBNK
|8,00
|745.339.305
|% -3,03
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5553
|15,5828
|% 0,68
|
|Euro
|16,2143
|16,2398
|% 0,78
|
|Sterlin
|19,0026
|19,0979
|% 0,42
|
|Frank
|15,4205
|15,5134
|% 0,20
|
|Riyal
|4,1364
|4,1572
|% 0,55
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|-2,04
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,00
|
|Cumhuriyet
|6.086
|6.178
|-18,00
|
|Tam
|6.057
|6.213
|-17,80
|
|Yarım
|2.927
|3.005
|-8,61
|
|Çeyrek
|1.468
|1.503
|-4,31
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,36
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|0,17
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,62
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 32 kaybederek (% -0.66 ) 2, 149
-
17:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, TMPOL, ORCAY, EUHOL, MNDRS, IMASM, UFUK, BAGFS, DAGHL, RHEAG
-
17:14
DAGI, ESCOM, RHEAG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:14
KERVN, DURDO, CELHA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:14
Bu seansda işlem gören 266 hisse senedinden 110 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 140 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 16 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem