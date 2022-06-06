***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.06.2022 14:02
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.05.2022
Tescil Tarihi
01.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.06.2022 - 10592
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen "DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş." 16.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurul'da onaylanmış olup İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.06.2022 tarihinde tescil edilerek 06.06.2022 tarihli 10592 no lu Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034820
BIST
14:392.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 42,78
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.650
En Düşük
2.620
14:3916,5889
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1746
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5938
En Düşük
15,9954
14:3917,8430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2462
|Açılış
|: 17,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
14:39988,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 11,60
|Açılış
|: 988,80
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
989,65
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler14:39
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.424.670
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,44
|37.704.482
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|41.513.529
|% 9,89
|
|ZRGYO
|3,48
|112.429.550
|% 9,78
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,47
|79.695.886
|% -6,76
|
|SANFM
|33,88
|9.916.395
|% -3,03
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|HEDEF
|6,74
|29.533.213
|% -2,74
|
|THYAO
|47,84
|2.952.376.068
|% -0,29
|
|SASA
|43,44
|2.823.272.899
|% -1,05
|
|SISE
|21,72
|1.907.382.719
|% 4,32
|
|AKBNK
|8,90
|1.469.508.691
|% 1,60
|
|EREGL
|35,24
|1.122.889.537
|% 2,09
|
|EKGYO
|2,86
|690.861.627
|% 2,88
|
|ODAS
|3,01
|635.311.676
|% 7,50
|
|AKBNK
|8,90
|1.469.508.691
|% 1,60
|
|DOHOL
|4,13
|641.565.545
|% 4,82
|
|TSKB
|2,36
|324.771.300
|% 6,79
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5828
|16,5889
|% 1,06
|
|Euro
|17,8102
|17,8430
|% 1,40
|
|Sterlin
|20,7827
|20,8869
|% 1,69
|
|Frank
|17,1814
|17,2849
|% 1,13
|
|Riyal
|4,4099
|4,4321
|% 1,08
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|2,30
|
|Altın Gr.
|989
|989
|11,56
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.679
|51,00
|
|Tam
|6.548
|6.711
|44,16
|
|Yarım
|3.165
|3.246
|21,36
|
|Çeyrek
|1.587
|1.623
|10,68
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,39
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,35
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,59
|