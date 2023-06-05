***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.06.2023 17:39
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 05 Haziran 2023 tarihli toplantısında
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak şirketimizin 2023 yılı hesap döneminin bağımsız denetimi için, Denetimden Sorumlu Komite' nin tavsiye kararı ile önerdiği Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş . ile sözleşme yapılmasına ve Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156154
BIST
17:575.370
En Düşük
|Değişim
|: 4,98%
|| 254,57
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
17:5721,2508
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2941
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
17:5722,9710
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 0,5138
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
17:571.336,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 23,83
|Açılış
|: 1.336,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,52
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler17:55
|SASA
|63,80
|3.056.700.040
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.572.639
|% 10,00
|
|POLHO
|11,01
|102.182.681
|% 9,99
|
|GEREL
|22,90
|96.054.493
|% 9,99
|
|BRSAN
|229,00
|445.021.363
|% 9,99
|
|ISSEN
|18,35
|37.087.497
|% -9,96
|
|IMASM
|24,22
|540.619.604
|% -9,96
|
|ATSYH
|65,65
|3.554.774
|% -6,15
|
|PAMEL
|171,00
|266.170.413
|% -6,04
|
|GMTAS
|12,41
|72.749.891
|% -4,02
|
|THYAO
|164,30
|12.611.710.709
|% 9,46
|
|KCHOL
|93,80
|5.368.874.483
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,16
|5.133.392.791
|% 3,48
|
|YKBNK
|12,06
|4.846.474.887
|% 4,42
|
|GARAN
|29,52
|3.950.872.046
|% 3,00
|
|EKGYO
|7,56
|3.177.535.639
|% 3,56
|
|YKBNK
|12,06
|4.846.474.887
|% 4,42
|
|AKBNK
|18,16
|5.133.392.791
|% 3,48
|
|ISCTR
|12,61
|3.073.174.446
|% 2,85
|
|GARAN
|29,52
|3.950.872.046
|% 3,00
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2463
|21,2507
|% 1,40
|
|Euro
|22,9300
|22,9362
|% 2,13
|
|Sterlin
|26,2851
|26,4169
|% 1,08
|
|Frank
|23,3536
|23,4943
|% 1,68
|
|Riyal
|5,6490
|5,6773
|% 1,41
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|8,97
|
|Altın Gr.
|1.336
|1.336
|22,65
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.398
|4.509
|-57,00
|
|Çeyrek
|2.206
|2.261
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,05
|0,11
|
|B. Petrol
|76,86
|76,86
|0,73
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ODAS, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, KCHOL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 235, 32 artarak (% 5.12 ) 4, 830
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ITTFH, ZEDUR, KLGYO, EUKYO, BURCE, OSMEN, KCHOL, SASA, ADEL, TAVHL
-
17:58
HEKTS, MARKA, GEREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında