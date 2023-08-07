***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.08.2023 18:35
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.08.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
2023 hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen "PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş." 07.08.2023 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181670
BIST
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18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 69,53
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.399
En Yüksek
7.494
18:0527,0062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0922
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
18:0529,7486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0820
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6113
18:051.679,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,74
|Açılış
|: 1.679,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.676,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIPAZ
|28,60
|26.766.999
|% 10,00
|
|KONKA
|55,55
|332.012.726
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,16
|502.003.544
|% 10,00
|
|ZPT10
|53,02
|433.404
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.100.000,00
|2.100.000
|% 10,00
|
|AKSUE
|37,80
|253.765.466
|% -10,00
|
|UZERB
|224,90
|2.697.900
|% -9,97
|
|EDIP
|14,01
|34.987.367
|% -9,96
|
|ZEDUR
|95,80
|364.647.485
|% -9,96
|
|MRSHL
|685,00
|129.786.839
|% -8,53
|
|THYAO
|266,90
|16.062.815.004
|% 7,27
|
|SASA
|58,75
|6.221.972.134
|% -8,06
|
|KLSER
|53,50
|5.815.754.311
|% 9,95
|
|YKBNK
|14,84
|5.092.544.881
|% 2,63
|
|EKGYO
|9,13
|4.568.535.229
|% 3,05
|
|EKGYO
|9,13
|4.568.535.229
|% 3,05
|
|YKBNK
|14,84
|5.092.544.881
|% 2,63
|
|PETKM
|19,02
|3.518.265.486
|% 5,20
|
|ISCTR
|16,17
|2.855.207.935
|% 0,68
|
|ADESE
|1,89
|293.853.882
|% 9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9998
|27,0062
|% 0,34
|
|Euro
|29,7287
|29,7486
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,3722
|34,5446
|% 0,46
|
|Frank
|30,7607
|30,9460
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1756
|7,2116
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-8,10
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.680
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|11.276
|11.447
|28,00
|
|Tam
|11.037
|11.135
|31,00
|
|Yarım
|5.523
|5.593
|15,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.797
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,16
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|20,07
|20,10
|-0,37
|
|B. Petrol
|85,55
|85,55
|-0,69
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AVHOL
Yüzde 9.97 oranında artışla 123.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 193, 376 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 31 artarak (% 0.95 ) 6, 655
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, ASGYO, BVSAN, IMASM, VAKKO, BRKVY, VKFYO, ALCTL, SAMAT, KLSER
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, EDIP, UZERB
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