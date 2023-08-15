***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.08.2023 20:53
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.08.2023
Tescil Tarihi
15.08.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
15.08.2023 / 10893
Açıklamalar
2023 hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen "PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş." 07.08.2023 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmış olup 15.08.2023 tarihinde tescil edilerek 15.08.2023 tarih 10893 sayılı TTSG'de ilan olmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185802
BIST