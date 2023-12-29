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***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu

29.12.2023 18:19
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu


***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
29.12.2023
Açıklamalar

Şirket aktifimizde kayıtlı bulunan Bomonti Birahane Sokak Koç Plaza No 3 Şişli-İstanbul adresindeki gayrimenkulümüz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kurumlar arasında yer alan Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş  tarafından, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yeniden değerlemeye tabi tutulmuştur.
Şirketimizin 30.09.2023 tarihli finansal tablolarda ve ilgili dipnotlarda 234.138.151 TL olarak gözüken gayrimenkulün değeri, yapılan yeniden değerleme  sonucunda, Toplam değer (KDV hariç)  518.590.000 TL olarak belirlenmiştir.
Değerleme raporundaki bu değişikliğin, 31.12.2023 tarihli konsolide finansal tablolara yansıtılacağı kamuoyunun bilgisine  sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230791


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