***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşBilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiGayrimenkul Değerleme RaporuRapor Tarihi29.12.2023AçıklamalarŞirket aktifimizde kayıtlı bulunan Bomonti Birahane Sokak Koç Plaza No 3 Şişli-İstanbul adresindeki gayrimenkulümüz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kurumlar arasında yer alan Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş tarafından, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yeniden değerlemeye tabi tutulmuştur.Şirketimizin 30.09.2023 tarihli finansal tablolarda ve ilgili dipnotlarda 234.138.151 TL olarak gözüken gayrimenkulün değeri, yapılan yeniden değerleme sonucunda, Toplam değer (KDV hariç) 518.590.000 TL olarak belirlenmiştir.Değerleme raporundaki bu değişikliğin, 31.12.2023 tarihli konsolide finansal tablolara yansıtılacağı kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230791BIST