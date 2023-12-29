***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2023 18:19
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
29.12.2023
Açıklamalar
Şirket aktifimizde kayıtlı bulunan Bomonti Birahane Sokak Koç Plaza No 3 Şişli-İstanbul adresindeki gayrimenkulümüz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kurumlar arasında yer alan Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş tarafından, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yeniden değerlemeye tabi tutulmuştur.
Şirketimizin 30.09.2023 tarihli finansal tablolarda ve ilgili dipnotlarda 234.138.151 TL olarak gözüken gayrimenkulün değeri, yapılan yeniden değerleme sonucunda, Toplam değer (KDV hariç) 518.590.000 TL olarak belirlenmiştir.
Değerleme raporundaki bu değişikliğin, 31.12.2023 tarihli konsolide finansal tablolara yansıtılacağı kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230791
BIST