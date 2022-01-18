***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
18.01.2022 14:11
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.01.2022 tarihli 2022/03 sayılı toplantısında
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sisteminde mevcut tavanı olan 150.000.000 TL tutarının 600.000.000 TL'ye artırılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl uzatılması için Şirket Esas Sözleşmesinin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddenin tadil edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına gerekli izinlerin alınması takiben T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve alınan izinler doğrultusunda yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Alınan karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na 18.01.2022 tarihi itibariyle müracaat edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994863
BIST
14:212.065
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -20,84
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.061
14:2113,5412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1037
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,5621
En Düşük
13,4068
14:2115,4334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0992
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4677
En Düşük
15,3044
14:21788,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 2,78
|Açılış
|: 788,89
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|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
790,87
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler14:19
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|IZTAR
|22,90
|41.472.830
|% 9,05
|
|KRSTL
|5,18
|69.245.501
|% 8,37
|
|KSTUR
|300,00
|1.063.996
|% 8,19
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|PKENT
|329,10
|64.736.105
|% -9,98
|
|INTEM
|101,10
|7.501.808
|% -9,97
|
|THYAO
|27,64
|2.241.176.513
|% -2,26
|
|KRDMD
|12,44
|1.671.059.551
|% -2,51
|
|GARAN
|11,98
|1.260.265.624
|% -0,08
|
|YKBNK
|4,07
|1.194.990.753
|% 0,99
|
|AKBNK
|7,75
|1.058.415.798
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,07
|1.194.990.753
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,48
|393.015.874
|% -1,20
|
|HALKB
|5,53
|845.047.463
|% 1,47
|
|AKBNK
|7,75
|1.058.415.798
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,44
|1.671.059.551
|% -2,51
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5346
|13,5401
|% 0,76
|
|Euro
|15,4158
|15,4326
|% 0,64
|
|Sterlin
|18,3699
|18,4620
|% 0,50
|
|Frank
|14,7307
|14,8195
|% 0,64
|
|Riyal
|3,5959
|3,6140
|% 0,73
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-7,81
|
|Altın Gr.
|788
|788
|2,20
|
|Cumhuriyet
|5.237
|5.317
|18,00
|
|Tam
|5.210
|5.342
|11,79
|
|Yarım
|2.518
|2.584
|5,71
|
|Çeyrek
|1.263
|1.292
|2,85
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|-0,01
|
|B. Petrol
|87,61
|87,61
|1,13
|
Seans Raporu
14:19
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14:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 7 kaybederek (% -1.20 ) 2, 284
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14:34
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, HALKB
-
14:34XU100
Endeks 2, 064 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 06 altında . İşlem hacmi 18, 601.00 milyon TL de
-
14:34PRKAB
Yüzde -5.98 oranında düşüşle 52.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 905, 126 adet işlem
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14:33QNBFB
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 41.24 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 517 adet işlem