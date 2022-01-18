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***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

18.01.2022 14:11
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.01.2022 tarihli 2022/03 sayılı toplantısında  
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sisteminde mevcut tavanı olan 150.000.000 TL tutarının 600.000.000 TL'ye artırılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl uzatılması için Şirket Esas Sözleşmesinin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddenin tadil edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına gerekli izinlerin alınması takiben T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve alınan izinler doğrultusunda yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Alınan karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na 18.01.2022 tarihi itibariyle müracaat edilmiştir. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994863


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