***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin içerisinde bulunduğu kayıtlı sermaye sisteminde mevcut 150.000.000 TL sermaye tavanının 600.000.000 TL' ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl daha uzatılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinde 7. maddenin tadil edilmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru, Kurul'un 31.01.2022 tarihinde onaylanmıştır. Bu doğrultuda esas sözleşme değişikliğine ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuş olup 21.02.2022 tarihli yazıda onaylanmıştır. Alınan izinler doğrultusunda yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003783BIST