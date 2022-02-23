Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

23.02.2022 17:34
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin içerisinde bulunduğu kayıtlı sermaye sisteminde mevcut 150.000.000 TL sermaye tavanının 600.000.000 TL' ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl daha uzatılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinde 7. maddenin tadil edilmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru, Kurul'un 31.01.2022 tarihinde onaylanmıştır. Bu doğrultuda esas sözleşme değişikliğine ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuş olup 21.02.2022 tarihli yazıda onaylanmıştır. Alınan izinler doğrultusunda yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
 Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003783


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:262.023
Değişim :  0,28% |  5,60
Açılış :  2.034  
Önceki Kapanış :  2.017  
En Yüksek
2.043 En Düşük
2.019
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:26
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUNER 2,42 9.554.288 % 10,00  
DERHL 5,96 54.251.242 % 9,96  
OYLUM 4,86 4.319.548 % 9,95  
DAGHL 13,50 5.329.886 % 9,93  
SANEL 7,99 4.135.025 % 9,90  
daha fazla
17:26 Alış Satış %  
Dolar 13,8547 13,8683 % 0,48  
Euro 15,7240 15,7444 % 0,64  
Sterlin 18,7851 18,8793 % 0,49  
Frank 15,0465 15,1371 % 0,87  
Riyal 3,6849 3,7034 % 0,45  
daha fazla
17:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.900 1.900 -0,46  
Altın Gr. 847 847 3,06  
Cumhuriyet 5.626 5.711 -24,00  
Tam 5.604 5.744 -24,51  
Yarım 2.709 2.778 -11,86  
Çeyrek 1.359 1.389 -5,93  
Gümüş.Ons 24,23 24,26 0,10  
Gümüş Gr. 10,79 10,80 0,07  
B. Petrol 94,00 94,00 0,15  
Seans Raporu 17:26
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru