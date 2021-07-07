***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
07.07.2021 18:44
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 129.900.000 TL olduğunu gösteren Şirket Esas Sözleşmesinin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nolu maddesi 07.07.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil ve 07.07.2021 tarih ve 10365 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Bu kapsamda Şirketimizin Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna Duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 07/07/2021 07/07/2021 10365
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947917
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,00
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
18:058,6953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0091
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
18:0510,2696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0049
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
18:05504,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,45
|Açılış
|: 504,40
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
506,00
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|10,52
|19.899.621
|% 9,93
|
|KAPLM
|21,30
|16.210.061
|% 9,91
|
|IDGYO
|1,92
|25.367.099
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|38.677.744
|% 9,57
|
|PRKAB
|12,78
|69.419.413
|% 8,67
|
|TKURU
|215,20
|9.708.643
|% -10,00
|
|VKFYO
|7,09
|1.722.241
|% -9,91
|
|DENGE
|2,15
|2.768.136
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|594.887
|% -9,38
|
|PEKGY
|1,24
|191.957.418
|% -6,77
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 1,39
|
|THYAO
|13,85
|808.574.493
|% -0,22
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 3,32
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 2,70
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 2,70
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 1,39
|
|PEKGY
|1,24
|191.957.418
|% -6,77
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 3,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6909
|8,6953
|% 0,10
|
|Euro
|10,2597
|10,2696
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,9587
|12,0187
|% 0,07
|
|Frank
|9,3618
|9,4182
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3113
|2,3229
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|7,05
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,09
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,89
|72,89
|-1,64
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 167, 741 adet işlem
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17:58IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 840, 082 adet işlem
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17:57IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 858 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 10, 211.00 milyon TL de
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17:55KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 178 adet işlem