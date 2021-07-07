***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 129.900.000 TL olduğunu gösteren Şirket Esas Sözleşmesinin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nolu maddesi 07.07.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil ve 07.07.2021 tarih ve 10365 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Bu kapsamda Şirketimizin Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.Kamuoyuna Duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 07/07/2021 07/07/2021 10365http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947917BIST