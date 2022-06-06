***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
06.06.2022 14:24
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'den 600.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2022-2026 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesi değişikliği 16.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurul'da Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekilde kabul edilmiştir.
Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.06.2022 tarihinde tescil edilerek 06.06.2022 tarihli 10592 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
Şirketimize ait güncel Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 01/06/2022 06/06/2022 10592
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034823
BIST
15:212.646
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 44,82
|Açılış
|: 2.620
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|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.650
En Düşük
2.620
15:2116,5951
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1808
|Açılış
|: 16,5950
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|Önceki Kapanış
|: 16,5050
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16,5951
En Düşük
15,9954
15:2117,8329
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2361
|Açılış
|: 17,7700
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|Önceki Kapanış
|: 17,6700
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17,8739
En Düşük
17,3505
15:21990,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 12,89
|Açılış
|: 990,09
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|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler15:19
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.430.313
|% 9,99
|
|FLAP
|4,11
|41.526.628
|% 9,89
|
|KRSTL
|7,43
|39.569.312
|% 9,75
|
|PEKGY
|1,26
|51.944.635
|% 9,57
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,08
|87.959.502
|% -8,73
|
|SANFM
|33,68
|11.287.643
|% -3,61
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|HEDEF
|6,73
|30.228.858
|% -2,89
|
|SASA
|43,88
|3.083.903.725
|% -0,05
|
|THYAO
|47,86
|3.064.604.460
|% -0,25
|
|SISE
|21,74
|1.980.068.044
|% 4,42
|
|AKBNK
|8,89
|1.558.590.394
|% 1,48
|
|EREGL
|35,22
|1.170.138.775
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,88
|739.109.287
|% 3,60
|
|ODAS
|3,00
|735.529.568
|% 7,14
|
|DOHOL
|4,11
|732.002.593
|% 4,31
|
|AKBNK
|8,89
|1.558.590.394
|% 1,48
|
|TSKB
|2,34
|345.690.012
|% 5,88
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5848
|16,5956
|% 1,10
|
|Euro
|17,8025
|17,8403
|% 1,38
|
|Sterlin
|20,7707
|20,8749
|% 1,63
|
|Frank
|17,1732
|17,2767
|% 1,08
|
|Riyal
|4,4097
|4,4318
|% 1,07
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|1,85
|
|Altın Gr.
|989
|990
|12,37
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|52,00
|
|Tam
|6.553
|6.716
|49,89
|
|Yarım
|3.167
|3.249
|24,13
|
|Çeyrek
|1.589
|1.624
|12,06
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|0,38
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,14
|
Seans Raporu
15:19
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15:34XU100
Endeks 2, 646 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 74 üstünde . İşlem hacmi 30, 102.00 milyon TL de
-
15:34PEKGY
Yüzde 7.83 oranında artışla 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 953, 373 adet işlem
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15:33ULUFA
Yüzde 5.12 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 940, 249 adet işlem
-
15:32TMSN
Yüzde 8.99 oranında artışla 27.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 001, 289 adet işlem
-
15:31ULUUN
Yüzde 7.22 oranında artışla 18.27 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 420, 659 adet işlem