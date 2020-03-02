***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.906.639 -556.359 3.371.497 -1.068.279 -197.418 103.503.520 103.503.520Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-255.736 -255.736 -255.736Transferler11.650 -209.068 197.418Dönem Karı (Zararı)-7.885.966 -7.885.966 -7.885.966Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-249.137 -67.220 -316.357 -316.357Dönem Sonu Bakiyeler21 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.657.502 -623.579 3.383.147 -1.533.083 -7.885.966 95.045.461 95.045.461Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.657.502 -623.579 3.383.147 -1.533.083 -7.885.966 95.045.461 95.045.461Transferler-7.885.966 7.885.966Dönem Karı (Zararı)5.269.964 5.269.964 5.269.964Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-304.553 -304.553 -304.553Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.837.206 -1.837.206 1.837.206 1.837.206 1.837.206Dönem Sonu Bakiyeler21 43.300.000 0 13.584.646 46.657.502 -928.132 1.545.941 -7.581.843 5.269.964 101.848.078 101.848.078Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI41.403.070 -17.303.873Dönem Karı (Zararı)5.269.964 -7.885.966Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler23.032.811 3.644.322Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14 14.742.616 1.998.849Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler383.135 1.523.913Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 13.652 1.503.312Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 369.483 20.601Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-11.948 407.460Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15-17 -11.948 407.460Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.658.636 -1.197.285Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -450.993 -2.020.341Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 10.906.404 603.614Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri24 821.565 5.435.014Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri24 -1.618.340 -5.215.572Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 -2.058.256 1.350.226Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -311.280 -557.551Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler58.400 84.016Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13-14 58.400 84.016Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler15 571.508 34.694İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler13.100.295 -13.062.229Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -642 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.143.787 1.840.189İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 2.989.458 2.744.454İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 5.154.329 -904.265Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler639.749 -62.735İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 570.348 -371.322İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 69.401 308.587Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -4.324.795 -14.979.316Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 3.957.176 -2.676.277Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.686.055 1.436.350İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 3.686.055 1.436.350Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 230.354 15.305Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler288.560 73.792İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili D 177.398 8.690İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 111.162 65.102Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -110.190 134.645İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler590.241 1.155.818Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)19-20 590.241 1.088.704Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)20 0 67.114Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları41.403.070 -17.303.873YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.480.413 -1.609.490İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları12 -2.034.940Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.322.688Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13-14 0 1.322.688Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.445.473 -2.932.178Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-14 -3.984.164 -2.873.747Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-14 -461.309 -58.431FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.891.949 7.029.105İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.837.206 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21 1.837.206 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri97.389.524 23.739.926Kredilerden Nakit Girişleri6 97.389.524 23.739.926Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-107.293.821 -13.853.843Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -107.293.821 -13.853.843Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -15.517.690Ödenen Faiz26 -5.758.161 -3.929.601Alınan Faiz26 450.993 1.072.623YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.030.708 -11.884.258NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.030.708 -11.884.258DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.948.717 23.832.975DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.979.425 11.948.717Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 17.979.425 11.948.717Finansal Yatırımlar5 642 0Ticari Alacaklar21.616.517 28.155.616İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-8 4.381.178 5.765.948İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 17.235.339 22.389.668Diğer Alacaklar333.588 838.260İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-9 221.765 792.113İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 111.823 46.147Stoklar10 45.434.769 41.479.457Peşin Ödenmiş Giderler11 1.223.981 4.634.351Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 0 261.721Diğer Dönen Varlıklar20 715.153 1.043.673ARA TOPLAM87.304.075 88.361.795TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR87.304.075 88.361.795DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar51.083 186.160İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 51.083 186.160Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 5.949.464 1.856.268Maddi Duran Varlıklar13 69.830.256 68.208.285Kullanım Hakkı Varlıkları13 44.821.541 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 505.360 160.438Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar505.360 160.438Peşin Ödenmiş Giderler11 8.617 555.423TOPLAM DURAN VARLIKLAR121.166.321 70.966.574TOPLAM VARLIKLAR208.470.396 159.328.369KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 8.380.267 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 42.261.446 38.788.257İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları42.261.446 38.788.257Banka Kredileri6 31.252.322 38.788.257Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 11.009.124Diğer Finansal Yükümlülükler6 145.678 84.023Ticari Borçlar8.820.773 4.313.153İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 8.820.773 4.313.153Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 1.702.681 1.472.327Diğer Borçlar550.536 261.976İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-9 186.088 8.690İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 364.448 253.286Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 297.373 407.563Kısa Vadeli Karşılıklar1.645.711 1.206.127Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 291.893 423.817Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.353.818 782.310ARA TOPLAM63.804.465 46.533.426TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER63.804.465 46.533.426UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 36.131.413 11.176.291Uzun Vadeli Karşılıklar2.557.503 2.047.075Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 2.557.503 2.047.075Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 4.128.937 4.526.116TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.817.853 17.749.482TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER106.622.318 64.282.908ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar101.848.078 95.045.461Ödenmiş Sermaye21 43.300.000 43.300.000Geri Alınmış Paylar (-)21 0 -1.837.206Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 13.584.646 13.584.646Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 45.729.370 46.033.923Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)45.729.370 46.033.923Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 46.657.502 46.657.502Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -928.132 -623.579Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 1.545.941 3.383.147Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -7.581.843 -1.533.083Net Dönem Karı veya Zararı5.269.964 -7.885.966TOPLAM ÖZKAYNAKLAR101.848.078 95.045.461TOPLAM KAYNAKLAR208.470.396 159.328.369Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 132.045.555 122.818.723Satışların Maliyeti22 -69.126.625 -70.368.655TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)62.918.930 52.450.068BRÜT KAR (ZARAR)62.918.930 52.450.068Genel Yönetim Giderleri23 -6.462.358 -6.015.883Pazarlama Giderleri23 -45.694.980 -39.009.488Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 0 -934.323Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 7.740.503 11.049.159Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -2.664.715 -7.857.155ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.837.380 9.682.378Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 225.510 211.209Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -16.635 -11.136TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri80.461Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 2.058.256 -1.350.226FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18.184.972 8.532.225Finansman Gelirleri26 2.370.356 13.119.292Finansman Giderleri26 -15.596.644 -30.095.034SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.958.684 -8.443.517Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri311.280 557.551Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 311.280 557.551SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.269.964 -7.885.966DÖNEM KARI (ZARARI)5.269.964 -7.885.966Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları5.269.964 -7.885.966Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-304.553 -316.357Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-279.929Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-390.453 -86.179Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler85.900 49.751Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri85.900 49.751Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-304.553 -316.357TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.965.411 -8.202.323Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları4.965.411 -8.202.323http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823650BIST