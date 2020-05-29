***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.343.612 5.603.438Dönem Karı (Zararı)-5.173.112 -700.913Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-5.173.112 -700.913Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.974.961 6.277.983Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 3.930.075 3.084.424Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler323.620 34.194Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 310.090 34.194Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 13.530Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler303.751 578.868Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler303.751 578.868Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.689.219 2.665.416Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -180.875 -192.401Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 2.829.931 3.336.188Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri94.726 989.343Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-54.563 -1.467.714Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9 1.224.277 250.262Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.459.084 -361.230Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-36.897 26.049İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.145.461 26.368Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)157 -891Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.864.554 2.925.845İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 4.125.651 3.291.012İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 738.903 -365.167Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-635.980 356.405İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -103.319 670.616İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -532.661 -314.211Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -4.925.917 -4.922.232Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)523.344 -1.098.188Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.425.961 837.091İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 1.168.158İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -5.594.119 837.091Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)584.519 1.148.896Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler675.122 121.349İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 654.855 46.647İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 20.267 74.702Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.197.553 649.770İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.002.852 8.323Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.002.852 8.323Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.343.612 5.603.438YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.193.866 -2.640.920İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları9 0 -2.187.986Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.193.866 -452.934Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -1.181.612 -432.015Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -12.254 -20.919FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.116.569 3.459.724İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.837.206Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 0 1.837.206Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri35.819.851 20.757.220Kredilerden Nakit Girişleri4 35.819.851 20.757.220Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.054.089 -14.248.519Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -21.054.089 -14.248.519Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -4.303.290 -3.741.352Ödenen Faiz14 -1.526.778 -1.337.232Alınan Faiz14 180.875 192.401YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.579.091 6.422.242NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.579.091 6.422.242DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.979.425 11.948.717DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.558.516 18.370.959Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.657.502 -623.579 3.383.146 -1.533.083 -7.885.966 95.045.460 95.045.460Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler121.166.321TOPLAM VARLIKLAR213.104.420 208.470.396KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20.364.945 19.389.391İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20.364.945 19.389.391Banka Kredileri4 5.751.255 8.380.267Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 14.613.690 11.009.124Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 38.463.876 31.252.322İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları38.463.876 31.252.322Banka Kredileri4 38.463.876 31.252.322Diğer Finansal Yükümlülükler4 117.846 145.678Ticari Borçlar4.489.538 8.820.773İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6 1.168.158İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 3.321.380 8.820.773Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.287.200 1.702.681Diğer Borçlar1.225.658 550.536İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 840.943 186.088İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 384.715 364.448Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.494.926 297.373Kısa Vadeli Karşılıklar1.515.562 1.645.711Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar198.641 291.893Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.316.921 1.353.818ARA TOPLAM69.959.551 63.804.465TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER69.959.551 63.804.465UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar40.845.544 36.131.413İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar40.845.544 36.131.413Banka Kredileri4 10.577.059 366.007Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 30.268.485 35.765.406Uzun Vadeli Karşılıklar2.714.757 2.557.503Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.714.757 2.557.503Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.722.598 4.128.937TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER46.282.899 42.817.853TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER116.242.450 106.622.318ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar96.861.970 101.848.078Ödenmiş Sermaye12 43.300.000 43.300.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 13.584.646 13.584.646Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 45.916.374 45.729.370Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 45.916.374 45.729.370Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 46.657.502 46.657.502Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -741.128 -928.132Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 1.545.941 1.545.941Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 -2.311.879 -7.581.843Net Dönem Karı veya Zararı-5.173.112 5.269.964TOPLAM ÖZKAYNAKLAR96.861.970 101.848.078TOPLAM KAYNAKLAR213.104.420 208.470.396Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 27.549.058 28.467.077Satışların Maliyeti13 -13.294.185 -14.025.717TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.254.873 14.441.360BRÜT KAR (ZARAR)14.254.873 14.441.360Genel Yönetim Giderleri-2.242.110 -1.415.566Pazarlama Giderleri-12.766.027 -10.787.584Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 -78.659Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.333.600 3.224.787Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.525.363 -1.599.480ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.945.027 3.784.858Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 54.527TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-57.030 13.835Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 -1.224.277 -250.262FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.226.334 3.602.958Finansman Gelirleri14 234.454 233.807Finansman Giderleri14 -3.640.316 -5.151.598SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.632.196 -1.314.833Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.459.084 613.920Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -100.128Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.459.084 714.048SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-5.173.112 -700.913DÖNEM KARI (ZARARI)-5.173.112 -700.913Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-5.173.112 -700.913Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar187.004 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)239.749 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-52.745Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-52.745Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)187.004 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.986.108 -700.913Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-4.986.108 -700.913http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847843BIST