***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.657.502 -623.579 3.383.146 -1.533.083 -7.885.966 95.045.460 95.045.460Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-7.885.966 7.885.966 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)859.728 859.728 859.728Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-116.999 -116.999 -116.999Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.837.206 -1.837.206 1.837.206 1.837.206 1.837.206Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler12 43.300.000 0 13.584.646 46.657.502 -740.578 1.545.940 -7.581.843 859.728 97.625.395 97.625.395Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 43.300.000 13.584.646 46.657.502 -928.132 1.545.941 -7.581.843 5.269.964 101.848.078 101.848.078Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler5.269.964 -5.269.964 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)337.816 1.408.827 1.746.643 1.746.643Dönem Karı (Zararı)1.408.827 1.408.827 1.408.827Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)337.816 337.816 337.816Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler12 43.300.000 13.584.646 46.657.502 -590.316 1.545.941 -2.311.879 1.408.827 103.594.721 103.594.721Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-433.811 29.703.790Dönem Karı (Zararı)1.408.827 859.728Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.408.827 859.728Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.173.915 12.998.242Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 8.245.186 6.298.782Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler279.213 528.550Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 64.368 528.550Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 214.845 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler309.828 226.791Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler309.828 226.791Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.861.802 5.721.111Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -856.892 -328.550Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 5.535.527 6.875.861Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri242.659 1.565.555Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-59.492 -2.391.755Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9 -7.529.436 170.564Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler397.364 40.608Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.390.042 11.836İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.016.553 15.845.820Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)326 -803Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.276.283 15.043.084İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 4.376.302 7.629.153İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -100.019 7.413.931Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-696.301 888.353İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -205.809 780.332İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -490.492 108.021Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -2.797.532 -5.140.343Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-9.802 3.794.376Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.597.858 -823.200İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 555.867 349.260İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -7.153.725 -1.172.460Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-25.620 984.219Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler989.325 49.188İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 920.491 -8.690İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 68.834 57.878Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)705.199 52.476İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-860.573 998.470Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-860.573 998.470Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-433.811 29.703.790YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.614.873 -3.735.904İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları9 0 -2.034.940Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.614.873 -1.700.964Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -1.565.619 -1.671.886Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -49.254 -29.078FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.017.894 -18.558.434İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.837.206Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 0 1.837.206Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri96.010.938 29.668.706Kredilerden Nakit Girişleri4 96.010.938 29.668.706Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-69.640.814 -39.943.435Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -69.640.814 -39.943.435Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -5.225.195 -7.507.704Ödenen Faiz14 -2.983.927 -2.941.757Alınan Faiz14 856.892 328.550YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.969.210 7.409.452NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.969.210 7.409.452DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.979.425 11.948.717DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34.948.635 19.358.169Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 34.948.635 17.979.425Finansal Yatırımlar316 642Ticari Alacaklar17.335.358 21.616.517İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6 4.381.178İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 17.335.358 17.235.339Diğer Alacaklar1.024.115 333.588İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 427.574 221.765İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 596.541 111.823Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar8 48.017.456 45.434.769Peşin Ödenmiş Giderler981.264 1.223.981Diğer Dönen Varlıklar1.575.726 715.153ARA TOPLAM103.882.870 87.304.075TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR103.882.870 87.304.075DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar56.857 51.083İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 56.857 51.083Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 13.478.900 5.949.464Maddi Duran Varlıklar10 70.072.495 69.830.256Kullanım Hakkı Varlıkları10 40.379.022 44.821.541Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 450.979 505.360Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar450.979 505.360Peşin Ödenmiş Giderler261.136 8.617TOPLAM DURAN VARLIKLAR124.699.389 121.166.321TOPLAM VARLIKLAR228.582.259 208.470.396KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar41.669.084 19.389.391İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar41.669.084 19.389.391Banka Kredileri4 26.787.748 8.380.267Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 14.881.336 11.009.124Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 31.887.171 31.252.322İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları31.887.171 31.252.322Banka Kredileri4 31.887.171 31.252.322Diğer Finansal Yükümlülükler14.953 145.678Ticari Borçlar2.465.574 8.820.773İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6 555.867 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.909.707 8.820.773Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.677.061 1.702.681Diğer Borçlar1.539.861 550.536İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 1.106.579 186.088İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 433.282 364.448Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.002.572 297.373Kısa Vadeli Karşılıklar1.883.878 1.645.711Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar566.563 291.893Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.317.315 1.353.818ARA TOPLAM82.140.154 63.804.465TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER82.140.154 63.804.465UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar36.066.238 36.131.413İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar36.066.238 36.131.413Banka Kredileri4 7.824.526 366.007Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 28.241.712 35.765.406Uzun Vadeli Karşılıklar2.159.564 2.557.503Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.159.564 2.557.503Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.621.582 4.128.937TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.847.384 42.817.853TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER124.987.538 106.622.318ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar103.594.721 101.848.078Ödenmiş Sermaye12 43.300.000 43.300.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 13.584.646 13.584.646Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 46.067.186 45.729.370Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 46.067.186 45.729.370Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 46.657.502 46.657.502Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -590.316 -928.132Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 1.545.941 1.545.941Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 -2.311.879 -7.581.843Net Dönem Karı veya Zararı1.408.827 5.269.964TOPLAM ÖZKAYNAKLAR103.594.721 101.848.078TOPLAM KAYNAKLAR228.582.259 208.470.396Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 41.288.390 67.603.197 13.739.332 39.136.120Satışların Maliyeti13 -20.611.678 -36.009.625 -7.317.493 -21.983.908TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.676.712 31.593.572 6.421.839 17.152.212BRÜT KAR (ZARAR)20.676.712 31.593.572 6.421.839 17.152.212Genel Yönetim Giderleri-3.339.998 -2.881.884 -1.097.888 -1.466.318Pazarlama Giderleri-20.137.528 -21.311.030 -7.371.501 -10.523.446Araştırma ve Geliştirme Giderleri-157.319 -78.660Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.745.167 6.115.816 4.411.567 2.891.029Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.662.780 -3.182.115 -137.417 -1.582.635ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)281.573 10.177.040 2.226.600 6.392.182Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler195.216 140.689TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-368.327 67.731 -311.297 53.896Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 7.529.436 -170.564 8.753.713 79.698FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.442.682 10.269.423 10.669.016 6.666.465Finansman Gelirleri14 910.471 596.208 676.017 362.401Finansman Giderleri14 -6.546.962 -10.167.358 -2.906.646 -5.015.760SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.806.191 698.273 8.438.387 2.013.106Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-397.364 161.455 -1.856.448 -452.465Dönem Vergi (Gideri) Geliri-912.921 -812.793Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-397.364 1.074.376 -1.856.448 360.328SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.408.827 859.728 6.581.939 1.560.641DÖNEM KARI (ZARARI)1.408.827 859.728 6.581.939 1.560.641Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları15 1.408.827 859.728 6.581.939 1.560.641Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar337.816 -116.999 150.812 -116.999Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)433.097 -146.249 193.348 -146.249Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-95.281 29.250 -42.536 29.250Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-95.281 29.250 -42.536 29.250Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)337.816 -116.999 150.812 -116.999TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.746.643 742.729 6.732.751 1.443.642Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.746.643 742.729 6.732.751 1.443.642http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867426BIST