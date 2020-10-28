***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.657.502 -623.579 3.383.146 -1.533.083 -7.885.966 95.045.460 95.045.460Transferler-7.885.966 7.885.966Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-444.262 3.153.934 2.709.672 2.709.672Dönem Karı (Zararı)3.153.934 3.153.934 3.153.934Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-444.262 -444.262 -444.262Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.837.206 -1.837.206 1.837.206 1.837.206 1.837.206Dönem Sonu Bakiyeler12 43.300.000 0 13.584.646 46.657.502 -1.067.841 1.545.940 -7.581.843 3.153.934 99.592.338 99.592.338Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 43.300.000 13.584.646 46.657.502 -928.132 1.545.941 -7.581.843 5.269.964 101.848.078 101.848.078Transferler5.269.964 -5.269.964Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)350.896 9.795.632 10.146.528 10.146.528Dönem Karı (Zararı)9.795.632 9.795.632 9.795.632Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)350.896 350.896 350.896Dönem Sonu Bakiyeler12 43.300.000 13.584.646 46.657.502 -577.236 1.545.941 -2.311.879 9.795.632 111.994.606 111.994.606Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.842.654 37.119.157Dönem Karı (Zararı)9.795.632 3.153.934Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.495.020 17.898.847Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 12.342.383 9.792.544Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler318.367 120.573Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 130.010 120.573Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 188.357 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler386.493 475.605Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler386.493 475.605Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.062.912 9.318.525Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -1.449.338 -370.575Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 8.160.762 10.806.897Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri378.695 1.952.433Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-27.207 -3.070.230Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9 -17.636.472 -755.689Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.847.276 -855.016Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24.845 58.400Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24.845 58.400Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.850.784 -256.095İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.447.998 16.066.376Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)642 -723Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.321.065 12.903.018İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 4.278.375 7.927.583İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 2.042.690 4.975.435Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-721.071 761.818İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -239.639 703.970İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -481.432 57.848Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -7.026.856 -5.062.702Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-25.953 4.024.869Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-421.038 -916.449İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 6.259.357 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -6.680.395 -916.449Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)943.862 331.604Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler35.081 3.270.495İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 49.609 3.171.233İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -14.528 99.262Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)762.110 72.843İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.315.840 681.603Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.315.840 681.603Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.842.654 37.119.157YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.285.275 -4.818.341İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları9 0 -2.034.940Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.285.275 -2.783.401Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -2.205.013 -2.604.455Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -80.262 -178.946FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.812.291 -27.877.940İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.837.206Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 0 1.837.206Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri97.109.413 58.926.968Kredilerden Nakit Girişleri4 97.109.413 58.926.968Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-81.397.611 -72.647.851Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -81.397.611 -72.647.851Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -9.085.870 -11.908.057Ödenen Faiz14 -4.262.979 -4.456.781Alınan Faiz14 1.449.338 370.575YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.369.670 4.422.876NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.369.670 4.422.876DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.979.425 11.948.717DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.349.095 16.371.593Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 29.349.095 17.979.425Finansal Yatırımlar642Ticari Alacaklar15.192.649 21.616.517İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6 0 4.381.178İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 15.192.649 17.235.339Diğer Alacaklar1.042.705 333.588İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 461.404 221.765İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 581.301 111.823Stoklar52.273.268 45.434.769Peşin Ödenmiş Giderler1.254.243 1.223.981Diğer Dönen Varlıklar2.030.993 715.153ARA TOPLAM101.142.953 87.304.075TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR101.142.953 87.304.075DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar63.037 51.083İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 63.037 51.083Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 23.585.936 5.949.464Maddi Duran Varlıklar10 69.995.101 69.830.256Kullanım Hakkı Varlıkları10 41.034.988 44.821.541Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 431.599 505.360Peşin Ödenmiş Giderler4.308 8.617TOPLAM DURAN VARLIKLAR135.114.969 121.166.321TOPLAM VARLIKLAR236.257.922 208.470.396KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 43.104.347 19.389.391İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar43.104.347 19.389.391Banka Kredileri4 27.361.821 8.380.267Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 15.742.526 11.009.124Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23.337.907 31.252.322İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23.337.907 31.252.322Banka Kredileri4 23.337.907 31.252.322Diğer Finansal Yükümlülükler149.696 145.678Ticari Borçlar8.778.430 8.820.773İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6 6.259.357 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 2.519.073 8.820.773Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.646.543 1.702.681Diğer Borçlar585.617 550.536İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 235.697 186.088İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 349.920 364.448Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.059.483 297.373Kısa Vadeli Karşılıklar1.790.132 1.645.711Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar458.512 291.893Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.331.620 1.353.818ARA TOPLAM81.452.155 63.804.465TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER81.452.155 63.804.465UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar33.408.467 36.131.413İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar33.408.467 36.131.413Banka Kredileri4 5.006.652 366.007Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 28.401.815 35.765.406Uzun Vadeli Karşılıklar2.327.511 2.557.503Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.327.511 2.557.503Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü7.075.183 4.128.937TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.811.161 42.817.853TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER124.263.316 106.622.318ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar111.994.606 101.848.078Ödenmiş Sermaye12 43.300.000 43.300.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 13.584.646 13.584.646Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 46.080.266 45.729.370Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)46.080.266 45.729.370Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 46.657.502 46.657.502Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -577.236 -928.132Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 1.545.941 1.545.941Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 -2.311.879 -7.581.843Net Dönem Karı veya Zararı9.795.632 5.269.964TOPLAM ÖZKAYNAKLAR111.994.606 101.848.078TOPLAM KAYNAKLAR236.257.922 208.470.396Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 69.195.201 97.520.568 27.906.811 29.917.371Satışların Maliyeti13 -35.317.569 -51.035.354 -14.705.891 -15.025.729TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.877.632 46.485.214 13.200.920 14.891.642BRÜT KAR (ZARAR)33.877.632 46.485.214 13.200.920 14.891.642Genel Yönetim Giderleri-5.203.609 -4.498.013 -1.863.611 -1.616.129Pazarlama Giderleri-30.601.560 -32.068.033 -10.464.032 -10.757.003Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 -235.978 0 -78.659Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler8.203.173 7.868.032 2.458.006 1.752.216Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.112.501 -3.694.225 -449.721 -512.110ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.163.135 13.856.997 2.881.562 3.679.957Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler225.719 195.216 225.719 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-217.602 107.557 150.725 39.826Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 17.636.472 755.689 10.107.036 926.253FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.807.724 14.915.459 13.365.042 4.646.036Finansman Gelirleri14 1.502.917 2.210.814 592.446 1.614.606Finansman Giderleri14 -9.667.733 -14.963.771 -3.120.771 -4.796.413SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.642.908 2.162.502 10.836.717 1.464.229Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.847.276 991.432 -2.449.912 829.977Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 912.921Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.847.276 991.432 -2.449.912 -82.944SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.795.632 3.153.934 8.386.805 2.294.206DÖNEM KARI (ZARARI)9.795.632 3.153.934 8.386.805 2.294.206Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları15 9.795.632 3.153.934 8.386.805 2.294.206Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar350.896 -444.262 13.080 -327.263Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler350.896 -444.262 13.080 -327.263Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-98.970 125.305 -3.689 96.055Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi449.866 -569.567 16.769 -423.318Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)350.896 -444.262 13.080 -327.263TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.146.528 2.709.672 8.399.885 1.966.943Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.146.528 2.709.672 8.399.885 1.966.943http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884719BIST