***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.657.502 -623.579 3.383.146 -1.533.083 -7.885.966 95.045.461 95.045.461Transferler-7.885.966 7.885.966Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)5.269.964 5.269.964 5.269.964Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-304.553 -304.553 -304.553Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.837.206 -1.837.206 1.837.206 1.837.206 1.837.206Dönem Sonu Bakiyeler21 43.300.000 0 13.584.646 46.657.502 -928.132 1.545.941 -7.581.843 5.269.964 101.848.078 101.848.078Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 43.300.000 13.584.646 46.657.502 -928.132 1.545.941 -7.581.843 5.269.964 101.848.078 101.848.078Transferler5.269.964 -5.269.964Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)8.216.641 8.216.641 8.216.641Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)62.972.768 596.019 63.568.787 63.568.787Dönem Sonu Bakiyeler21 43.300.000 13.584.646 109.630.270 -332.113 1.545.941 -2.311.879 8.216.641 173.633.506 173.633.506Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.671.089 41.403.070Dönem Karı (Zararı)8.216.641 5.269.964Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.670.238 23.032.811Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14 17.625.222 14.742.616Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler341.897 383.135Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 137.552 13.652Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 204.345 369.483Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler440.688 -11.948Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15-17 440.688 -11.948Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.852.876 9.658.636Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -1.692.484 -450.993Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 11.699.081 10.906.404Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri24 1.846.279 821.565Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri24 0 -1.618.340Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 -12.882.560 -2.058.256Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 2.507.964 -311.280Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler167.985 58.400Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13-14 167.985 58.400Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler15 -6.383.834 571.508İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.215.790 13.100.295Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 642 -642Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.010.699 8.143.787İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 4.243.626 2.989.458İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.232.927 5.154.329Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-730.722 639.749İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -287.385 570.348İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -443.337 69.401Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -16.659.025 -4.324.795Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 192.777 3.957.176Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler216.693 3.686.055İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 5.133.337 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -4.916.644 3.686.055Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 -79.016 230.354Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler160.084 288.560İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 68.462 177.398İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 91.622 111.162Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 580.936 -110.190İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-908.858 590.241Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)19-20 -908.858 590.241Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.671.089 41.403.070YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.222.889 -6.480.413İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları12 1.996.108 -2.034.940Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13-14 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.218.997 -4.445.473Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-14 -6.805.229 -3.984.164Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-14 -413.768 -461.309Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.816.948 -28.891.949Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.837.206Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21 0 1.837.206Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri107.207.297 97.389.524Kredilerden Nakit Girişleri6 107.207.297 97.389.524Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-92.365.487 -107.293.821Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -92.365.487 -107.293.821Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -12.249.819 -15.517.690Ödenen Faiz26 -6.101.423 -5.758.161Alınan Faiz26 1.692.484 450.993YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)631.252 6.030.708NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)631.252 6.030.708DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.979.425 11.948.717DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.610.677 17.979.425Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 18.610.677 17.979.425Finansal Yatırımlar5 642Ticari Alacaklar18.468.266 21.616.517İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-8 0 4.381.178İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 18.468.266 17.235.339Diğer Alacaklar937.925 333.588İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-9 509.150 221.765İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 428.775 111.823Stoklar10 61.889.449 45.434.769Peşin Ödenmiş Giderler11 1.039.821 1.223.981Diğer Dönen Varlıklar20 1.624.011 715.153ARA TOPLAM102.570.149 87.304.075TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR102.570.149 87.304.075DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar177.468 51.083İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 177.468 51.083Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 16.835.916 5.949.464Maddi Duran Varlıklar13 143.606.240 69.830.256Kullanım Hakkı Varlıkları13 50.843.998 44.821.541Maddi Olmayan Duran Varlıklar697.424 505.360Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 697.424 505.360Peşin Ödenmiş Giderler11 8.617TOPLAM DURAN VARLIKLAR212.161.046 121.166.321TOPLAM VARLIKLAR314.731.195 208.470.396KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 55.076.535 19.389.391İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar55.076.535 19.389.391Banka Kredileri6 35.573.623 8.380.267Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 19.502.912 11.009.124Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16.944.235 31.252.322İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16.944.235 31.252.322Banka Kredileri6 16.944.235 31.252.322Diğer Finansal Yükümlülükler6 349.105 145.678Ticari Borçlar10.883.745 8.820.773İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-8 5.133.337 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 5.750.408 8.820.773Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 1.623.665 1.702.681Diğer Borçlar710.620 550.536İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-9 254.550 186.088İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 456.070 364.448Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 878.309 297.373Kısa Vadeli Karşılıklar1.854.117 1.645.711Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 478.605 291.893Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.375.512 1.353.818ARA TOPLAM88.320.331 63.804.465TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER88.320.331 63.804.465UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar36.928.023 36.131.413İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 36.928.023 36.131.413Banka Kredileri6 2.119.121 366.007Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 34.808.902 35.765.406Uzun Vadeli Karşılıklar2.047.351 2.557.503Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 2.047.351 2.557.503Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 13.801.984 4.128.937TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER52.777.358 42.817.853TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER141.097.689 106.622.318ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar173.633.506 101.848.078Ödenmiş Sermaye21 43.300.000 43.300.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 13.584.646 13.584.646Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 109.298.157 45.729.370Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)109.298.157 45.729.370Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13-21 109.630.270 46.657.502Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -332.113 -928.132Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 1.545.941 1.545.941Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -2.311.879 -7.581.843Net Dönem Karı veya Zararı8.216.641 5.269.964TOPLAM ÖZKAYNAKLAR173.633.506 101.848.078TOPLAM KAYNAKLAR314.731.195 208.470.396Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 119.654.074 132.045.555Satışların Maliyeti22 -66.071.924 -69.126.625TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)53.582.150 62.918.930BRÜT KAR (ZARAR)53.582.150 62.918.930Genel Yönetim Giderleri23 -6.201.729 -6.462.358Pazarlama Giderleri23 -46.320.472 -45.694.980Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 12.461.870 7.740.503Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -5.162.521 -2.664.715ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.359.298 15.837.380Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 601.157 225.510Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 0 -16.635TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri67.123 80.461Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 12.882.560 2.058.256FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.910.138 18.184.972Finansman Gelirleri26 1.746.063 2.370.356Finansman Giderleri26 -12.931.596 -15.596.644SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.724.605 4.958.684Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.507.964 311.280Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -2.507.964 311.280SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.216.641 5.269.964DÖNEM KARI (ZARARI)8.216.641 5.269.964Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları15 8.216.641 5.269.964Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar63.568.787 -304.553Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13-21 69.969.742 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)764.128 -390.453Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.165.083 85.900Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -7.165.083 85.900Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)63.568.787 -304.553TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)71.785.428 4.965.411Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları71.785.428 4.965.411http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913550BIST