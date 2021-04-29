***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 43.300.000 13.584.646 46.657.502 -928.132 1.545.941 -7.581.843 5.269.964 101.848.078 101.848.078Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler5.269.964 -5.269.964 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-5.173.112 -5.173.112 -5.173.112Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)187.004 187.004 187.004Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler12 43.300.000 13.584.646 46.657.502 -741.128 1.545.941 -2.311.879 -5.173.112 96.861.970 96.861.970Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 43.300.000 13.584.646 109.630.270 -332.113 1.545.941 -2.311.879 8.216.641 173.633.506 173.633.506Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-1.904.000 10.120.641 -8.216.641 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-9.154.832 -9.154.832 -9.154.832Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)513.451 513.451 513.451Sermaye Arttırımı45.260.623 45.260.623 45.260.623Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler12 88.560.623 13.584.646 109.630.270 181.338 -358.059 7.808.762 -9.154.832 210.252.748 210.252.748Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-29.419.899 -1.343.612Dönem Karı (Zararı)-9.154.832 -5.173.112Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-9.154.832 -5.173.112Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.181.160 6.974.961Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 5.123.571 3.930.075Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler252.560 323.620Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 306.053 310.090Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -53.493 13.530Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler428.142 303.751Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler428.142 303.751Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.110.737 2.689.219Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -155.515 -180.875Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 3.266.252 2.829.931Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 94.726Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 -54.563Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9 5.873.717 1.224.277İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler9 5.873.717 1.224.277Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.477.792 -1.459.084Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.129.775 -36.897İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-31.446.227 -3.145.461Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 157Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.765.604 4.864.554İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -306.053 4.125.651İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -12.459.551 738.903Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.957.002 -635.980İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -7.304.453 -103.319İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -652.549 -532.661Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -15.927.614 -4.925.917Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-167.178 523.344Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.197.993 -4.425.961İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -5.133.337 1.168.158İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 11.331.330 -5.594.119Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.027.363 584.519Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-180.354 675.122İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 -75.769 ış (Azalış)7 -104.585 20.267Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)152.631 1.197.553İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.826.462 -1.002.852Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.826.462 -1.002.852Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-29.419.899 -1.343.612İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.473.782 -1.193.866Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.473.782 -1.193.866Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -3.460.557 -1.181.612Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -13.225 -12.254Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.873.251 9.116.569Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri12 45.260.623 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 29.697.703 35.819.851Kredilerden Nakit Girişleri4 29.697.703 35.819.851Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-42.541.346 -21.054.089Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -42.541.346 -21.054.089Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -3.022.660 -4.303.290Ödenen Faiz14 -1.676.584 -1.526.778Alınan Faiz14 155.515 180.875YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.020.430 6.579.091NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.020.430 6.579.091DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.610.677 17.979.425DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.590.247 24.558.516Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 13.590.247 18.610.677Ticari Alacaklar30.927.817 18.468.266İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 30.927.817 18.468.266Diğer Alacaklar8.893.971 937.925İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 7.813.603 509.150İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.080.368 428.775Stoklar8 77.870.556 61.889.449Peşin Ödenmiş Giderler1.201.807 1.039.821Diğer Dönen Varlıklar3.450.473 1.624.011ARA TOPLAM135.934.871 102.570.149TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR135.934.871 102.570.149DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar178.424 177.468İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 178.424 177.468Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 10.962.199 16.835.916Maddi Duran Varlıklar10 146.063.159 143.606.240Kullanım Hakkı Varlıkları10 54.377.229 50.843.998Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 634.714 697.424Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar634.714 697.424Peşin Ödenmiş Giderler5.192 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR212.220.917 212.161.046TOPLAM VARLIKLAR348.155.788 314.731.195KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar46.728.285 55.076.535İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar46.728.285 55.076.535Banka Kredileri4 28.534.582 35.573.623Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 18.193.703 19.502.912Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 13.509.802 16.944.235İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13.509.802 16.944.235Banka Kredileri4 13.509.802 16.944.235Diğer Finansal Yükümlülükler4 98.057 349.105Ticari Borçlar17.081.738 10.883.745İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6 0 5.133.337İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 17.081.738 5.750.408Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.651.028 1.623.665Diğer Borçlar530.266 710.620İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 178.781 254.550İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 351.485 456.070Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.030.940 878.309Kısa Vadeli Karşılıklar2.039.734 1.854.117Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar610.743 478.605Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.428.991 1.375.512ARA TOPLAM83.669.850 88.320.331TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER83.669.850 88.320.331UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar40.079.094 36.928.023İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar40.079.094 36.928.023Banka Kredileri4 0 2.119.121Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 40.079.094 34.808.902Uzun Vadeli Karşılıklar1.685.085 2.047.351Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.685.085 2.047.351Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12.469.011 13.801.984TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER54.233.190 52.777.358TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER137.903.040 141.097.689ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar210.252.748 173.633.506Ödenmiş Sermaye12 88.560.623 43.300.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 13.584.646 13.584.646Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 109.811.608 109.298.157Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)109.811.608 109.298.157Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 109.630.270 109.630.270Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 181.338 -332.113Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 -358.059 1.545.941Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 7.808.762 -2.311.879Net Dönem Karı veya Zararı-9.154.832 8.216.641TOPLAM ÖZKAYNAKLAR210.252.748 173.633.506TOPLAM KAYNAKLAR348.155.788 314.731.195Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 41.283.241 27.549.058Satışların Maliyeti13 -24.394.089 -13.294.185TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.889.152 14.254.873BRÜT KAR (ZARAR)16.889.152 14.254.873Genel Yönetim Giderleri-4.251.199 -2.242.110Pazarlama Giderleri-17.509.645 -12.766.027Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.159.437 1.333.600Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.273.337 -2.525.363ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-985.592 -1.945.027Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-112.877 -57.030Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 -5.873.717 -1.224.277FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-6.972.186 -3.226.334Finansman Gelirleri14 155.515 234.454Finansman Giderleri14 -3.815.953 -3.640.316SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-10.632.624 -6.632.196Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.477.792 1.459.084Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.477.792 1.459.084SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-9.154.832 -5.173.112DÖNEM KARI (ZARARI)-9.154.832 -5.173.112Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-9.154.832 -5.173.112Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar513.451 187.004Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)658.270 239.749Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-144.819 -52.745Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-144.819 -52.745Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)513.451 187.004TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.641.381 -4.986.108Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-8.641.381 -4.986.108http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932573BIST