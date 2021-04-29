***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2021 18:28
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 43.300.000 13.584.646 46.657.502 -928.132 1.545.941 -7.581.843 5.269.964 101.848.078 101.848.078
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.269.964 -5.269.964 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-5.173.112 -5.173.112 -5.173.112
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
187.004 187.004 187.004
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 43.300.000 13.584.646 46.657.502 -741.128 1.545.941 -2.311.879 -5.173.112 96.861.970 96.861.970
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 43.300.000 13.584.646 109.630.270 -332.113 1.545.941 -2.311.879 8.216.641 173.633.506 173.633.506
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.904.000 10.120.641 -8.216.641 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-9.154.832 -9.154.832 -9.154.832
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
513.451 513.451 513.451
Sermaye Arttırımı
45.260.623 45.260.623 45.260.623
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 88.560.623 13.584.646 109.630.270 181.338 -358.059 7.808.762 -9.154.832 210.252.748 210.252.748
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.419.899 -1.343.612
Dönem Karı (Zararı)
-9.154.832 -5.173.112
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-9.154.832 -5.173.112
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.181.160 6.974.961
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 5.123.571 3.930.075
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
252.560 323.620
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 306.053 310.090
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -53.493 13.530
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
428.142 303.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
428.142 303.751
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.110.737 2.689.219
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -155.515 -180.875
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 3.266.252 2.829.931
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 94.726
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -54.563
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 5.873.717 1.224.277
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
9 5.873.717 1.224.277
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.477.792 -1.459.084
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.129.775 -36.897
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.446.227 -3.145.461
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 157
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.765.604 4.864.554
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -306.053 4.125.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -12.459.551 738.903
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.957.002 -635.980
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -7.304.453 -103.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -652.549 -532.661
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -15.927.614 -4.925.917
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-167.178 523.344
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.197.993 -4.425.961
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -5.133.337 1.168.158
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 11.331.330 -5.594.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.027.363 584.519
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-180.354 675.122
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -75.769 ış (Azalış)
7 -104.585 20.267
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
152.631 1.197.553
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.826.462 -1.002.852
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.826.462 -1.002.852
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-29.419.899 -1.343.612
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.473.782 -1.193.866
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.473.782 -1.193.866
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -3.460.557 -1.181.612
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -13.225 -12.254
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.873.251 9.116.569
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
12 45.260.623 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 29.697.703 35.819.851
Kredilerden Nakit Girişleri
4 29.697.703 35.819.851
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-42.541.346 -21.054.089
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -42.541.346 -21.054.089
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -3.022.660 -4.303.290
Ödenen Faiz
14 -1.676.584 -1.526.778
Alınan Faiz
14 155.515 180.875
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.020.430 6.579.091
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.020.430 6.579.091
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.610.677 17.979.425
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.590.247 24.558.516
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 13.590.247 18.610.677
Ticari Alacaklar
30.927.817 18.468.266
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 30.927.817 18.468.266
Diğer Alacaklar
8.893.971 937.925
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 7.813.603 509.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.080.368 428.775
Stoklar
8 77.870.556 61.889.449
Peşin Ödenmiş Giderler
1.201.807 1.039.821
Diğer Dönen Varlıklar
3.450.473 1.624.011
ARA TOPLAM
135.934.871 102.570.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
135.934.871 102.570.149
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
178.424 177.468
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 178.424 177.468
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 10.962.199 16.835.916
Maddi Duran Varlıklar
10 146.063.159 143.606.240
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 54.377.229 50.843.998
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 634.714 697.424
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
634.714 697.424
Peşin Ödenmiş Giderler
5.192 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
212.220.917 212.161.046
TOPLAM VARLIKLAR
348.155.788 314.731.195
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.728.285 55.076.535
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.728.285 55.076.535
Banka Kredileri
4 28.534.582 35.573.623
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 18.193.703 19.502.912
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 13.509.802 16.944.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.509.802 16.944.235
Banka Kredileri
4 13.509.802 16.944.235
Diğer Finansal Yükümlülükler
4 98.057 349.105
Ticari Borçlar
17.081.738 10.883.745
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 0 5.133.337
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 17.081.738 5.750.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.651.028 1.623.665
Diğer Borçlar
530.266 710.620
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 178.781 254.550
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 351.485 456.070
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.030.940 878.309
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.039.734 1.854.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
610.743 478.605
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.428.991 1.375.512
ARA TOPLAM
83.669.850 88.320.331
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
83.669.850 88.320.331
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
40.079.094 36.928.023
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
40.079.094 36.928.023
Banka Kredileri
4 0 2.119.121
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 40.079.094 34.808.902
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.685.085 2.047.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.685.085 2.047.351
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12.469.011 13.801.984
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.233.190 52.777.358
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
137.903.040 141.097.689
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
210.252.748 173.633.506
Ödenmiş Sermaye
12 88.560.623 43.300.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 13.584.646 13.584.646
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 109.811.608 109.298.157
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
109.811.608 109.298.157
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 109.630.270 109.630.270
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 181.338 -332.113
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 -358.059 1.545.941
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 7.808.762 -2.311.879
Net Dönem Karı veya Zararı
-9.154.832 8.216.641
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
210.252.748 173.633.506
TOPLAM KAYNAKLAR
348.155.788 314.731.195
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 41.283.241 27.549.058
Satışların Maliyeti
13 -24.394.089 -13.294.185
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.889.152 14.254.873
BRÜT KAR (ZARAR)
16.889.152 14.254.873
Genel Yönetim Giderleri
-4.251.199 -2.242.110
Pazarlama Giderleri
-17.509.645 -12.766.027
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.159.437 1.333.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.273.337 -2.525.363
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-985.592 -1.945.027
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-112.877 -57.030
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 -5.873.717 -1.224.277
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.972.186 -3.226.334
Finansman Gelirleri
14 155.515 234.454
Finansman Giderleri
14 -3.815.953 -3.640.316
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.632.624 -6.632.196
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.477.792 1.459.084
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.477.792 1.459.084
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.154.832 -5.173.112
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.154.832 -5.173.112
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.154.832 -5.173.112
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
513.451 187.004
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
658.270 239.749
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-144.819 -52.745
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-144.819 -52.745
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
513.451 187.004
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.641.381 -4.986.108
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.641.381 -4.986.108
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932573
BIST