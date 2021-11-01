***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 43.300.000 13.584.646 46.657.502 -928.132 1.545.941 -7.581.843 5.269.964 101.848.078 101.848.078Transferler5.269.964 -5.269.964Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)350.896 350.896Dönem Karı (Zararı)9.795.632 9.795.632 9.795.632Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)350.896Dönem Sonu Bakiyeler12 43.300.000 13.584.646 46.657.502 -577.236 1.545.941 -2.311.879 9.795.632 111.994.606 111.994.606Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 43.300.000 13.584.646 109.630.270 -332.113 1.545.941 -2.311.879 8.216.641 173.633.506 173.633.506Transferler1.825.632 6.391.009 -8.216.641 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-7.143.742 -7.143.742 -7.143.742Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-205.968 -205.968 -205.968Sermaye Arttırımı86.600.000 86.600.000 86.600.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)275.833 275.833 275.833Dönem Sonu Bakiyeler12 129.900.000 13.860.480 109.630.270 -538.081 3.371.573 4.079.130 -7.143.742 253.159.629 253.159.629Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.238.254 9.842.654Dönem Karı (Zararı)-7.143.742 9.795.632Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler27.452.685 1.495.020Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 16.310.361 12.342.383Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler167.823 318.367Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 167.823 130.010Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 188.357Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler744.527 386.493Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler744.527 386.493Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.972.194 7.062.912Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -839.989 -1.449.338Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 10.309.659 8.160.762Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri2.442.532 378.695Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-1.940.008 -27.207Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9 33.286 -17.636.472Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-740.734 2.847.276Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler725.281 24.845Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler725.281 24.845Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler239.947 -3.850.784İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-55.547.197 -1.447.998Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)642Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.968.516 6.321.065İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 1.772.185 4.278.375İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -26.740.701 2.042.690Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.879.206 -721.071İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -2.128.600 -239.639İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 249.394 -481.432Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -17.594.623 -7.026.856Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-9.347.812 -25.953Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.343.685 -421.038İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -5.133.337 6.259.357İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 3.789.652 -6.680.395Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.330.664 943.862Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-372.644 35.081İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 -254.550 49.609İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -118.094 -14.528Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-580.682 762.110İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-790.693 -1.315.840Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.564.902 -1.315.840Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.774.209Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-35.238.254 9.842.654YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.520.475 -2.285.275Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.520.475 -2.285.275Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -11.328.953 -2.205.013Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -191.522 -80.262FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI56.192.574 3.812.291Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri86.875.834 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri86.875.834 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri87.316.880 97.109.413Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri4 87.316.880 97.109.413Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-96.633.585 -81.397.611Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -96.633.585 -81.397.611Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -16.393.886 -9.085.870Ödenen Faiz14 -5.812.658 -4.262.979Alınan Faiz14 839.989 1.449.338YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.433.845 11.369.670NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.433.845 11.369.670DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.610.677 17.979.425DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.044.522 29.349.095Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 28.044.522 18.610.677Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar45.208.967 18.468.266İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6 2.442.816 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 42.766.151 18.468.266Diğer Alacaklar2.788.585 937.925İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 2.637.750 509.150İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 150.835 428.775Stoklar8 79.484.072 61.889.449Peşin Ödenmiş Giderler10.344.028 1.039.821Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar47.365Diğer Dönen Varlıklar4.141.548 1.624.011ARA TOPLAM170.059.087 102.570.149TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR170.059.087 102.570.149DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar206.014 177.468İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 206.014 177.468Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 16.802.630 16.835.916Maddi Duran Varlıklar10 150.587.660 143.606.240Kullanım Hakkı Varlıkları10 51.539.614 50.843.998Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 637.970 697.424Peşin Ödenmiş Giderler43.605 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR219.817.493 212.161.046TOPLAM VARLIKLAR389.876.580 314.731.195KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 53.100.510 55.076.535İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar53.100.510 55.076.535Banka Kredileri4 39.388.818 35.573.623Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 13.711.692 19.502.912Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 5.510.483 16.944.235Diğer Finansal Yükümlülükler127.262 349.105Ticari Borçlar11.982.592 10.883.745İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6 0 5.133.337İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 11.982.592 5.750.408Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.954.329 1.623.665Diğer Borçlar337.976 710.620İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 0 254.550İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 337.976 456.070Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)297.627 878.309Kısa Vadeli Karşılıklar2.261.015 1.854.117Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar645.556 478.605Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.615.459 1.375.512Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.774.209 0ARA TOPLAM78.346.003 88.320.331TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER78.346.003 88.320.331UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar42.478.803 36.928.023İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar42.478.803 36.928.023Banka Kredileri4 0 2.119.121Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 42.478.803 34.808.902Uzun Vadeli Karşılıklar2.888.989 2.047.351Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.888.989 2.047.351Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13.003.156 13.801.984TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER58.370.948 52.777.358TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER136.716.951 141.097.689ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar253.159.629 173.633.506Ödenmiş Sermaye12 129.900.000 43.300.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 13.860.480 13.584.646Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)109.092.189 109.298.157Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)109.092.189 109.298.157Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 109.630.270 109.630.270Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -538.081 -332.113Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 3.371.573 1.545.941Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 4.079.129 -2.311.879Net Dönem Karı veya Zararı-7.143.742 8.216.641TOPLAM ÖZKAYNAKLAR253.159.629 173.633.506TOPLAM KAYNAKLAR389.876.580 314.731.195Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 164.092.245 69.195.201 73.216.028 27.906.811Satışların Maliyeti13 -84.340.044 -35.317.569 -36.243.548 -14.705.891TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)79.752.201 33.877.632 36.972.480 13.200.920BRÜT KAR (ZARAR)79.752.201 33.877.632 36.972.480 13.200.920Genel Yönetim Giderleri-11.500.173 -5.203.609 -2.994.550 -1.863.611Pazarlama Giderleri-66.233.904 -30.601.560 -23.928.840 -10.464.032Araştırma ve Geliştirme Giderleri-235.978 -235.978Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler6.318.315 8.203.173 -3.950.243 2.458.006Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-6.385.230 -3.112.501 -3.053.139 -449.721ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.715.231 3.163.135 2.809.730 2.881.562Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler225.719 225.719TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-7.835 -217.602 203.334 150.725Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 -33.286 17.636.472 7.194.689 10.107.036FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.674.110 20.807.724 10.207.753 13.365.042Finansman Gelirleri14 839.989 1.502.917 315.527 592.446Finansman Giderleri14 -10.398.575 -9.667.733 -3.381.673 -3.120.771SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.884.476 12.642.908 7.141.607 10.836.717Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri740.734 -2.847.276 -1.571.966 -2.449.912Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri740.734 -2.847.276 -1.571.966 -2.449.912SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-7.143.742 9.795.632 5.569.641 8.386.805DÖNEM KARI (ZARARI)-7.143.742 9.795.632 5.569.641 8.386.805Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları15 -7.143.742 9.795.632 5.569.641 8.386.805Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-205.968 350.896 0 13.080Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-205.968 350.896 0 13.080Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri58.094 -98.970 -3.689Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-264.062 449.866 16.769Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-205.968 350.896 0 13.080TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.349.710 10.146.528 5.569.641 8.399.885Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-7.349.710 10.146.528 5.569.641 8.399.885http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973827BIST