***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2022 21:06
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
43.300.000 13.584.646 109.630.270 -332.113 1.545.941 -2.311.879 8.216.641 173.633.506 173.633.506
Transferler
1.825.632 -1.825.632 -8.216.641 -8.216.641 -8.216.641
Dönem Karı (Zararı)
8.216.641 -7.143.742 1.072.899 1.072.899
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-205.968 -205.968 -205.968
Sermaye Arttırımı
86.600.000 86.600.000 86.600.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
275.833 275.834 275.834
Dönem Sonu Bakiyeler
129.900.000 13.860.480 109.630.270 -538.081 3.371.573 4.079.130 -7.143.742 253.159.630 253.159.630
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
129.900.000 13.860.480 108.196.322 -58.474 89.273 1.440.424 6.010.279 -12.616.596 246.821.708 246.821.708
Transferler
-12.616.596 12.616.596
Dönem Karı (Zararı)
25.448.912 25.448.912 25.448.912
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
86.433.983 70.841 86.504.824 86.504.824
Dönem Sonu Bakiyeler
129.900.000 13.860.480 194.630.305 -58.474 160.114 1.440.424 -6.606.317 25.448.912 358.775.444 358.775.444
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-57.693.223 -33.691.204
Dönem Karı (Zararı)
25.448.912 -7.143.742
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
59.292.223 28.876.390
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26.133.320 16.310.360
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.248.491 167.823
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.248.491 167.823
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.371.660 1.141.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.371.660 1.141.811
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
51.156.807 11.238.564
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.089.736 839.989
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
54.246.543 10.398.575
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.596.039 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.946.467 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-10.946.467 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 7.031.930 33.285
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-14.802.575 -740.734
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
725.281
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
725.281
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-140.532.124 -55.026.568
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.983.638 -34.425.011
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 4.267.802 -5.744.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -70.251.440 -28.680.709
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.622.197 -2.215.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.622.197 -2.215.444
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -77.394.523 -17.594.623
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.425.763 -9.447.876
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.233.906 5.866.858
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 13.233.906 5.866.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.185.093 2.549.581
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.185.093 2.549.581
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-445.541 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.461 239.947
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-79.461 239.947
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-55.790.989 -33.293.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.902.236 -397.284
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-45.407.684 -11.520.475
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
3.295.680 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-48.703.364 -11.520.475
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -48.703.364 -11.520.475
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
113.549.555 54.645.524
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 86.875.834
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 86.875.834
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
331.940.298 87.658.970
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-149.147.318 -96.633.585
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-149.147.318 -96.633.585
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.938.677 -11.254.068
Ödenen Faiz
-48.394.484 -11.161.638
Alınan Faiz
3.089.736 -839.989
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.448.648 9.433.845
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.448.648 9.433.845
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.450.269 18.610.677
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.898.917 28.044.522
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 43.898.917 33.450.269
Finansal Yatırımlar
7.990.000 0
Ticari Alacaklar
162.278.086 64.088.200
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 47.845.613 14.730.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 114.432.473 49.357.921
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
1.268.508 1.287.948
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 659.914 943.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
608.594 344.007
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
7 194.599.414 117.204.891
Peşin Ödenmiş Giderler
25.881.036 3.727.250
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
52.872 59.587
Diğer Dönen Varlıklar
20.141.928 8.839.269
ARA TOPLAM
456.110.761 228.657.414
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
456.110.761 228.657.414
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
337.958 276.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
337.958 276.292
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 6.196.254 13.228.184
Maddi Duran Varlıklar
9 293.933.580 157.946.698
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 74.080.336 62.753.206
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.698.894 957.481
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
377.247.022 235.161.861
TOPLAM VARLIKLAR
833.357.783 463.819.275
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
251.583.284 120.624.970
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
222.766.169 100.167.092
Banka Kredileri
4 222.766.169 100.167.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.817.115 20.457.878
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28.817.115 20.457.878
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 45.106.662 2.330.336
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
30.110.979 30.355.658
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 30.110.979 30.355.658
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.106.547 2.420.991
Diğer Borçlar
39.826.387 984.076
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 37.099.109 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.727.278 984.076
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
445.541 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.340.028 2.688.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.603.772 1.872.434
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
736.256 815.717
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.647.626 1.108.659
ARA TOPLAM
380.167.054 160.512.841
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
380.167.054 160.512.841
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
85.799.516 48.754.708
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.795.059 0
Banka Kredileri
4 24.795.059 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
61.004.457 48.754.708
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
61.004.457 48.754.708
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
3.718.704 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.718.704 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.184.939 446.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.184.939 446.853
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
3.712.126 7.283.165
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.415.285 56.484.726
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
474.582.339 216.997.567
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
358.775.444 246.821.708
Ödenmiş Sermaye
12 129.900.000 129.900.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.860.480 13.860.480
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
194.571.831 108.137.848
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
194.571.831 108.137.848
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
194.630.305 108.196.322
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-58.474 -58.474
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
160.114 89.273
Yabancı Para Çevrim Farkları
160.114 89.273
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.440.424 1.440.424
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-6.606.317 6.010.279
Net Dönem Karı veya Zararı
25.448.912 -12.616.596
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
358.775.444 246.821.708
TOPLAM KAYNAKLAR
833.357.783 463.819.275
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 419.241.074 164.092.245 194.435.189 73.216.028
Satışların Maliyeti
14 -176.349.028 -84.340.044 -82.699.826 -36.177.896
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
242.892.046 79.752.201 111.735.363 37.038.132
BRÜT KAR (ZARAR)
242.892.046 79.752.201 111.735.363 37.038.132
Genel Yönetim Giderleri
15 -30.134.005 -11.699.854 -13.271.286 -3.194.231
Pazarlama Giderleri
15 -161.619.226 -66.630.707 -72.637.855 -26.508.631
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 9.155.589 3.047.611 673.948 1.223.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -6.051.176 -3.582.192 -174.842 -2.107.632
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.243.228 887.059 26.325.328 6.451.138
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11.285.680 0 999.096 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -7.031.930 -41.121 -11.188.126 7.186.854
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
58.496.978 845.938 16.136.298 13.637.992
Finansman Gelirleri
17 17.557.815 8.970.524 5.937.104 2.444.673
Finansman Giderleri
18 -65.408.456 -17.700.938 -29.177.193 -8.941.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.646.337 -7.884.476 -7.103.791 7.141.607
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14.802.575 740.734 16.032.402 -1.571.966
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14.802.575 740.734 16.032.402 -1.571.966
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.448.912 -7.143.742 8.928.611 5.569.641
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.448.912 -7.143.742 8.928.611 5.569.641
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
25.448.912 -7.143.742 8.928.611 5.569.641
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
86.433.983 -205.968 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
97.665.517 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -264.062 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.231.534 58.094 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
70.841 0 -5.589 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
70.841 0 -5.589 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
86.504.824 -205.968 -5.589 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
111.953.736 -7.349.710 8.923.022 5.569.641
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
111.953.736 -7.349.710 8.923.022 5.569.641
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077057
BIST