***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.300.000 13.584.646 109.630.270 -332.113 1.545.941 -2.311.879 8.216.641 173.633.506 173.633.506Transferler1.825.632 -1.825.632 -8.216.641 -8.216.641 -8.216.641Dönem Karı (Zararı)8.216.641 -7.143.742 1.072.899 1.072.899Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-205.968 -205.968 -205.968Sermaye Arttırımı86.600.000 86.600.000 86.600.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)275.833 275.834 275.834Dönem Sonu Bakiyeler129.900.000 13.860.480 109.630.270 -538.081 3.371.573 4.079.130 -7.143.742 253.159.630 253.159.630Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler129.900.000 13.860.480 108.196.322 -58.474 89.273 1.440.424 6.010.279 -12.616.596 246.821.708 246.821.708Transferler-12.616.596 12.616.596Dönem Karı (Zararı)25.448.912 25.448.912 25.448.912Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)86.433.983 70.841 86.504.824 86.504.824Dönem Sonu Bakiyeler129.900.000 13.860.480 194.630.305 -58.474 160.114 1.440.424 -6.606.317 25.448.912 358.775.444 358.775.444Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-57.693.223 -33.691.204Dönem Karı (Zararı)25.448.912 -7.143.742Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler59.292.223 28.876.390Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler26.133.320 16.310.360Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.248.491 167.823Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-3.248.491 167.823Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.371.660 1.141.811Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.371.660 1.141.811Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler51.156.807 11.238.564Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.089.736 839.989Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler54.246.543 10.398.575Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriVadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman GeliriGerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.596.039 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-10.946.467 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-10.946.467 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler8 7.031.930 33.285Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-14.802.575 -740.734Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler725.281Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler725.281Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-140.532.124 -55.026.568Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-65.983.638 -34.425.011İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 4.267.802 -5.744.302İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -70.251.440 -28.680.709Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.622.197 -2.215.444İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.622.197 -2.215.444Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -77.394.523 -17.594.623Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-6.425.763 -9.447.876Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.233.906 5.866.858İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 13.233.906 5.866.858Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.185.093 2.549.581İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8.185.093 2.549.581Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-445.541 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-79.461 239.947Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-79.461 239.947Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-55.790.989 -33.293.920Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.902.236 -397.284Vergi İadeleri (Ödemeleri)2 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-45.407.684 -11.520.475Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları3.295.680 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-48.703.364 -11.520.475Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -48.703.364 -11.520.475FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI113.549.555 54.645.524Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 86.875.834Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 86.875.834Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri331.940.298 87.658.970Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-149.147.318 -96.633.585Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-149.147.318 -96.633.585Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-23.938.677 -11.254.068Ödenen Faiz-48.394.484 -11.161.638Alınan Faiz3.089.736 -839.989YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.448.648 9.433.845NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.448.648 9.433.845DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33.450.269 18.610.677DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ43.898.917 28.044.522Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 43.898.917 33.450.269Finansal Yatırımlar7.990.000 0Ticari Alacaklar162.278.086 64.088.200İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 47.845.613 14.730.279İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 114.432.473 49.357.921Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar1.268.508 1.287.948İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 659.914 943.941İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar608.594 344.007Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar7 194.599.414 117.204.891Peşin Ödenmiş Giderler25.881.036 3.727.250Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar52.872 59.587Diğer Dönen Varlıklar20.141.928 8.839.269ARA TOPLAM456.110.761 228.657.414TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR456.110.761 228.657.414DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar337.958 276.292İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar337.958 276.292Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8 6.196.254 13.228.184Maddi Duran Varlıklar9 293.933.580 157.946.698Kullanım Hakkı Varlıkları11 74.080.336 62.753.206Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 2.698.894 957.481Peşin Ödenmiş GiderlerDiğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR377.247.022 235.161.861TOPLAM VARLIKLAR833.357.783 463.819.275KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar251.583.284 120.624.970İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar222.766.169 100.167.092Banka Kredileri4 222.766.169 100.167.092İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar28.817.115 20.457.878Kiralama İşlemlerinden Borçlar28.817.115 20.457.878Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 45.106.662 2.330.336Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar30.110.979 30.355.658İlişkili Taraflara Ticari Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 30.110.979 30.355.658Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.106.547 2.420.991Diğer Borçlar39.826.387 984.076İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 37.099.109 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.727.278 984.076Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)445.541 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.340.028 2.688.151Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.603.772 1.872.434Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar736.256 815.717Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.647.626 1.108.659ARA TOPLAM380.167.054 160.512.841TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER380.167.054 160.512.841UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar85.799.516 48.754.708İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar24.795.059 0Banka Kredileri4 24.795.059 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar61.004.457 48.754.708Kiralama İşlemlerinden Borçlar61.004.457 48.754.708Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar3.718.704 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 3.718.704 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarUzun Vadeli Karşılıklar1.184.939 446.853Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.184.939 446.853Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.712.126 7.283.165Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER94.415.285 56.484.726TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER474.582.339 216.997.567ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar358.775.444 246.821.708Ödenmiş Sermaye12 129.900.000 129.900.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13.860.480 13.860.480Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)194.571.831 108.137.848Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)194.571.831 108.137.848Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)194.630.305 108.196.322Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-58.474 -58.474Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)160.114 89.273Yabancı Para Çevrim Farkları160.114 89.273Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.440.424 1.440.424Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-6.606.317 6.010.279Net Dönem Karı veya Zararı25.448.912 -12.616.596TOPLAM ÖZKAYNAKLAR358.775.444 246.821.708TOPLAM KAYNAKLAR833.357.783 463.819.275Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 419.241.074 164.092.245 194.435.189 73.216.028Satışların Maliyeti14 -176.349.028 -84.340.044 -82.699.826 -36.177.896TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)242.892.046 79.752.201 111.735.363 37.038.132BRÜT KAR (ZARAR)242.892.046 79.752.201 111.735.363 37.038.132Genel Yönetim Giderleri15 -30.134.005 -11.699.854 -13.271.286 -3.194.231Pazarlama Giderleri15 -161.619.226 -66.630.707 -72.637.855 -26.508.631Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 9.155.589 3.047.611 673.948 1.223.500Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -6.051.176 -3.582.192 -174.842 -2.107.632ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)54.243.228 887.059 26.325.328 6.451.138Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11.285.680 0 999.096 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 -7.031.930 -41.121 -11.188.126 7.186.854FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)58.496.978 845.938 16.136.298 13.637.992Finansman Gelirleri17 17.557.815 8.970.524 5.937.104 2.444.673Finansman Giderleri18 -65.408.456 -17.700.938 -29.177.193 -8.941.058SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.646.337 -7.884.476 -7.103.791 7.141.607Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri14.802.575 740.734 16.032.402 -1.571.966Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14.802.575 740.734 16.032.402 -1.571.966SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)25.448.912 -7.143.742 8.928.611 5.569.641DÖNEM KARI (ZARARI)25.448.912 -7.143.742 8.928.611 5.569.641Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları25.448.912 -7.143.742 8.928.611 5.569.641Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar86.433.983 -205.968 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)97.665.517 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -264.062 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11.231.534 58.094 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar70.841 0 -5.589 0Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları70.841 0 -5.589 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)86.504.824 -205.968 -5.589 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)111.953.736 -7.349.710 8.923.022 5.569.641Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları111.953.736 -7.349.710 8.923.022 5.569.641http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077057BIST