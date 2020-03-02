***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2019 - 31.12.2019Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarDenetçi Görüşü - Kilit Denetim Konuları - TFRS 16Değişikliğin NedeniBağımsız denetçi görüşü kilit konulardaki TFRS 16 bölümünün açıklamasının sehven yanlış yazılmasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYoktur.AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 finansal tablolarında Bağımsız Denetçi Görüşü bölümünde kilit denetim konuları,TFRS 16, Kiralamalar Standardı'nın uygulanması ve finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin etkileri ile iligli açıklama detayındaki kullanım hakkı varlıkları ve kiralama yükümlülükleri tutarlarının sehven yanlış yazılması nedeniyle ilgili bölüm aşağıda şekilde revize edilmiştir.TFRS 16 Kiralamalar Standardı ("TFRS 16")1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Yeni standardın uygulanması ile birlikte, Şirket'in 31 Aralık 2019 tarihli finansal tablolarında 44.821.541 TL tutarında kullanım hakkı varlıkları ve 46.774.530 TL tutarında kiralama yükümlülükleri oluşmuştur. Şirket, TFRS 16'ya ilk geçişte basitleştirilmiş geçiş uygulamasını kullanmayı tercih etmiş ve önceki yıl için karşılaştırılabilir tutarları yeniden düzenlememiştir.Denetim çalışmalarımızda bu konuya aşağıdaki nedenlerden dolayı odaklanmış bulunuyoruz:TFRS 16'nın uygulanması sonucunda muhasebeleştirilen tutarlar finansal tablolar açısından önemli seviyededir ve muhasebe politikasının belirlenmesi hususu Şirket yönetiminin seçimlerine bağlıdır. Buna ilaveten, kullanım hakkı varlıkları ve ilgili kiralama yükümlülükleri hesaplaması yönetimin önemli tahmin ve varsayımlarını içermektedir. Şirket'in 31 Aralık 2019 tarihli finansal tablolarında yer alan notlar, TFRS 16'nın uygulanmasından önemli ölçüde etkilenmektedir.- Bu sebepler dikkate alındığında, TFRS 16'nın ilk kez uygulanmasının finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin notlar üzerindeki etkileri denetimimiz bakımından önemli bir konu olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823619BIST