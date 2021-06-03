***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.06.2021 15:57
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 30.04.2021
Genel Kurul Tarihi 03.06.2021
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti – Şişli, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının olu
16:161.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -13,21
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.413
16:168,6954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1027
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7161
En Düşük
8,5886
16:1610,5843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0863
|Açılış
|: 10,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
16:16525,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,27
|Açılış
|: 525,97
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
524,54
BIST En Aktif Hisseler16:16
|EPLAS
|30,36
|11.815.045
|% 10,00
|
|KATMR
|3,63
|105.188.555
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,42
|4.319.693
|% 9,95
|
|PENGD
|3,45
|8.979.405
|% 9,87
|
|COSMO
|10,50
|286.780
|% 9,72
|
|BALAT
|6,12
|360.469
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KARSN
|4,21
|359.385.553
|% -9,85
|
|DENGE
|4,66
|492.785
|% -6,80
|
|CELHA
|6,66
|7.692.408
|% -5,67
|
|THYAO
|13,91
|2.110.894.579
|% 1,90
|
|GARAN
|7,98
|1.058.618.988
|% -0,99
|
|KRDMD
|7,61
|904.262.080
|% -2,56
|
|YKBNK
|2,18
|575.090.744
|% -1,36
|
|PETKM
|6,24
|557.560.153
|% -2,19
|
|YKBNK
|2,18
|575.090.744
|% -1,36
|
|THYAO
|13,91
|2.110.894.579
|% 1,90
|
|GARAN
|7,98
|1.058.618.988
|% -0,99
|
|IHLGM
|1,13
|131.001.802
|% 5,61
|
|KRDMD
|7,61
|904.262.080
|% -2,56
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6931
|8,6954
|% 1,20
|
|Euro
|10,5803
|10,5843
|% 0,82
|
|Sterlin
|12,2816
|12,3432
|% 1,17
|
|Frank
|9,6172
|9,6751
|% 0,91
|
|Riyal
|2,3155
|2,3272
|% 1,37
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|-29,72
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|3.477
|3.530
|-5,00
|
|Tam
|3.460
|3.547
|-9,92
|
|Yarım
|1.672
|1.716
|-4,80
|
|Çeyrek
|839
|858
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,43
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,67
|-0,11
|
|B. Petrol
|71,31
|71,31
|-0,04
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:30IZFAS
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 065, 081 adet işlem
-
16:28IZFAS
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 6.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 054, 801 adet işlem
-
16:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KRDMD, SAHOL
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 39 kaybederek (% -1.07 ) 1, 238
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, BOBET, EPLAS, PENGD, VAKKO, MZHLD