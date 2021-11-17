***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.11.2021 16:24
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2021
Açıklamalar
Ek'te yer alan Finansal Tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978322
BIST
16:111.696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 10,23
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
16:1110,5138
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,1970
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,5623
En Düşük
10,2960
16:1111,9010
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,2204
|Açılış
|: 11,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,9543
En Düşük
11,6569
16:11627,37
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 13,66
|Açılış
|: 627,37
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
631,40
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler16:09
|PRKAB
|40,70
|283.610.381
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.660.488
|% 9,97
|
|MERCN
|12,48
|47.128.643
|% 9,96
|
|BASGZ
|17,23
|348.291.560
|% 9,96
|
|TACTR
|26,10
|586.417
|% -8,42
|
|IDEAS
|45,20
|76.374.356
|% -6,30
|
|SUMAS
|89,35
|190.752
|% -4,95
|
|ELITE
|18,77
|200.113.650
|% -4,82
|
|TDGYO
|6,93
|41.629.338
|% -4,81
|
|PETKM
|7,77
|2.568.821.743
|% -2,02
|
|GARAN
|11,96
|2.058.547.712
|% -0,91
|
|SISE
|10,30
|1.462.820.748
|% 3,41
|
|KRDMD
|7,64
|1.051.236.820
|% 1,73
|
|THYAO
|17,88
|852.232.708
|% 1,25
|
|PETKM
|7,77
|2.568.821.743
|% -2,02
|
|ADESE
|1,06
|284.250.496
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,32
|847.577.333
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,12
|453.386.897
|% 1,44
|
|ODAS
|1,58
|306.995.598
|% 1,94
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,5061
|10,5139
|% 1,91
|
|Euro
|11,8924
|11,9023
|% 1,90
|
|Sterlin
|14,0581
|14,1286
|% 1,83
|
|Frank
|11,2177
|11,2852
|% 1,61
|
|Riyal
|2,7855
|2,7995
|% 1,58
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|12,11
|
|Altın Gr.
|628
|628
|14,27
|
|Cumhuriyet
|4.147
|4.211
|78,00
|
|Tam
|4.136
|4.240
|87,03
|
|Yarım
|1.999
|2.051
|42,09
|
|Çeyrek
|1.003
|1.026
|21,05
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|8,48
|8,49
|0,25
|
|B. Petrol
|81,89
|81,89
|-0,54
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 79 artarak (% 0.52 ) 1, 503
-
16:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERCN, PRKAB, TETMT, BRMEN, BASGZ, DOBUR, DITAS
-
16:25
RYGYO, ULUSE, CANTE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:25
ELITE, SUMAS, DESA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:25
Bu seansda işlem gören 264 hisse senedinden 116 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 116 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 32 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem