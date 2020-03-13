***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
13.03.2020 14:31
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlişkili taraflar ile 2019 yılında gerçekleşen ve 2020 yılında gerçekleşmesi muhtemel olan ''Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler'' hakkında rapor ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828576
BIST
15:5097.927
En Yüksek
|Değişim
|: 4,58%
|| 4.287,36
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
15:506,2946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0227
|Açılış
|: 6,2880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
15:506,9958
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0771
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
15:50322,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,81
|Açılış
|: 321,95
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|11.447.229
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.032.982
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|539.806
|% 10,00
|
|ARDYZ
|11,47
|6.084.596
|% 9,97
|
|QNBFB
|37,56
|1.544.535
|% 9,95
|
|AKGRT
|5,30
|5.920.212
|% -11,37
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,20
|985.887.356
|% 7,55
|
|THYAO
|9,25
|873.142.346
|% 9,08
|
|GARAN
|9,31
|487.920.026
|% 6,52
|
|EREGL
|8,37
|309.527.209
|% 2,70
|
|KRDMD
|2,12
|296.870.808
|% 6,00
|
|ODAS
|1,39
|264.716.814
|% 5,30
|
|IHLGM
|0,96
|145.556.956
|% 6,67
|
|KRDMD
|2,12
|296.870.808
|% 6,00
|
|YKBNK
|2,26
|280.154.733
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,21
|143.309.957
|% 5,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8358
|7,8751
|% -0,95
|
|Frank
|6,5814
|6,6211
|% -1,22
|
|Riyal
|1,6719
|1,6803
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.595
|18,22
|
|Altın Gr.
|323
|323
|2,28
|
|Cumhuriyet
|2.139
|2.171
|19,00
|
|Tam
|2.132
|2.186
|17,91
|
|Yarım
|1.031
|1.057
|8,66
|
|Çeyrek
|517
|529
|4,33
|
|Gümüş.Ons
|15,83
|15,85
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|35,61
|35,61
|2,39
|