GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

13.03.2020 14:31
GÜNCEL HABERLER



***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlişkili taraflar ile 2019 yılında gerçekleşen ve 2020 yılında gerçekleşmesi muhtemel olan ''Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler'' hakkında rapor ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828576


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:5097.927
Değişim :  4,58% |  4.287,36
Açılış :  93.658  
Önceki Kapanış :  93.640  
En Yüksek
98.856 En Düşük
91.644
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YGYO 0,44 11.447.229 % 10,00  
CLEBI 68,20 4.032.982 % 10,00  
CELHA 5,72 539.806 % 10,00  
ARDYZ 11,47 6.084.596 % 9,97  
QNBFB 37,56 1.544.535 % 9,95  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8358 7,8751 % -0,95  
Frank 6,5814 6,6211 % -1,22  
Riyal 1,6719 1,6803 % -0,31  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.595 1.595 18,22  
Altın Gr. 323 323 2,28  
Cumhuriyet 2.139 2.171 19,00  
Tam 2.132 2.186 17,91  
Yarım 1.031 1.057 8,66  
Çeyrek 517 529 4,33  
Gümüş.Ons 15,83 15,85 0,01  
Gümüş Gr. 3,19 3,20 -0,02  
B. Petrol 35,61 35,61 2,39  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru