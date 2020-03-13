***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlişkili taraflar ile 2019 yılında gerçekleşen ve 2020 yılında gerçekleşmesi muhtemel olan ''Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler'' hakkında rapor ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828576BIST