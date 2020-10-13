***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2020 hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.13.03.2020 tarihinde yayınlanan ilişkili taraf işlemleri raporuna ek olarakŞirketimizin ilişkili taraflarından Koç Metalurji A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2020 hesap döneminde de Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden, işbu raporda yapılacak olan işlemlerin koşulları belirlenmiş, söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır."Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881170BIST