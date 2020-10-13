***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
13.10.2020 14:30
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2020 hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
13.03.2020 tarihinde yayınlanan ilişkili taraf işlemleri raporuna ek olarak
Şirketimizin ilişkili taraflarından Koç Metalurji A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2020 hesap döneminde de Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden, işbu raporda yapılacak olan işlemlerin koşulları belirlenmiş, söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır."
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881170
BIST
15:491.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,78
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
15:497,9095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0207
|Açılış
|: 7,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
15:499,3222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0109
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
15:49486,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,93
|Açılış
|: 486,58
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler15:49
|NTHOL
|3,19
|191.466.431
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.553.908
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|767.681
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|5.277.752
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.703.791
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|1.358.523
|% -9,99
|
|ODAS
|3,57
|1.021.199.085
|% 2,29
|
|KERVT
|7,57
|629.832.176
|% -1,69
|
|SISE
|6,78
|624.306.410
|% -1,74
|
|TUKAS
|12,64
|578.256.619
|% 5,86
|
|KRDMD
|3,63
|548.046.545
|% 1,40
|
|ODAS
|3,57
|1.021.199.085
|% 2,29
|
|EKGYO
|1,83
|343.717.978
|% -0,54
|
|SKBNK
|1,75
|308.042.325
|% 1,74
|
|ISGYO
|2,23
|366.060.813
|% 6,70
|
|KRDMD
|3,63
|548.046.545
|% 1,40
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9053
|7,9091
|% 0,26
|
|Euro
|9,3181
|9,3256
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,2590
|10,3105
|% -0,14
|
|Frank
|8,6472
|8,6993
|% 0,11
|
|Riyal
|2,0998
|2,1103
|% 0,18
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-5,00
|
|Tam
|3.204
|3.284
|-4,61
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-2,23
|
|Çeyrek
|777
|794
|-1,11
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,69
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,06
|
Seans Raporu
15:49
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16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, YKBNK, SAHOL
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 76 kaybederek (% -0.26 ) 1, 071
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