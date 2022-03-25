***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
25.03.2022 17:26
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlişkili taraflar ile 2021 yılında gerçekleşen ve 2022 yılında gerçekleşmesi muhtemel olan ''Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler'' hakkında rapor ekte mevcuttur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013101
BIST
17:332.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 5,50
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.179
17:3314,8558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0316
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
17:3316,3714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0430
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4279
En Düşük
16,2680
17:33931,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,90
|Açılış
|: 931,78
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler17:33
|ACSEL
|29,04
|32.023.902
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.277.692
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.657.869
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|260.658.824
|% 9,93
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,61
|1.252.405
|% -5,00
|
|ANHYT
|13,89
|22.877.334
|% -4,97
|
|PENTA
|384,00
|27.555.511
|% -4,24
|
|SELGD
|4,10
|2.248.186
|% -3,98
|
|KRDMD
|15,42
|1.615.691.797
|% 0,33
|
|SASA
|60,00
|1.311.785.234
|% 2,48
|
|THYAO
|28,30
|1.296.133.963
|% 0,64
|
|KARSN
|4,84
|1.188.294.666
|% 7,56
|
|GARAN
|12,10
|1.101.725.628
|% 0,41
|
|KARSN
|4,84
|1.188.294.666
|% 7,56
|
|ODAS
|1,66
|219.361.236
|% 3,11
|
|DOHOL
|3,25
|381.450.434
|% 0,62
|
|YKBNK
|3,92
|441.150.753
|% -0,25
|
|KRDMD
|15,42
|1.615.691.797
|% 0,33
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8401
|14,8558
|% 0,21
|
|Euro
|16,3542
|16,3714
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,5417
|19,6397
|% 0,32
|
|Frank
|15,9153
|16,0111
|% 0,32
|
|Riyal
|3,9464
|3,9662
|% 0,23
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-5,00
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,45
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,03
|
|B. Petrol
|116
|116
|-2,71
|
Seans Raporu
17:33
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17:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 15 artarak (% 0.17 ) 2, 424
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17:48
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, TRKCM, ODAS
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17:48IHGZT
Yüzde 4.62 oranında artışla 0.68 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 743, 152 adet işlem
-
17:47AVGYO
Yüzde 4.17 oranında artışla 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 495, 405 adet işlem
-
17:45IHGZT
Yüzde 4.62 oranında artışla 0.68 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 630, 252 adet işlem