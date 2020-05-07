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***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.05.2020 13:44
GÜNCEL HABERLER



***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 30.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.05.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAGI00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAGI00029 0 0
B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 07.05.2020 günü gerçekleşen 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2019 yılı ile ilgili Kar Dağıtımı yapılmaması kararını almıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 43.300.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.570.461
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtımında imtiyaz vardır.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 4.958.684 4.668.217
4. Vergiler ( - ) 311.280
5. Net Dönem Kârı 5.269.964 4.668.217
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -7.581.843 -5.289.006
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -2.311.879 -620.789
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 366.392 366.392
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -1.945.487 -254.398
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843323


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RODRG 2,42 496.294 % 10,00  
SALIX 6,82 79.924 % 10,00  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9523 8,9972 % 1,05  
Frank 7,4136 7,4583 % 0,78  
Riyal 1,9277 1,9373 % 0,87  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.694 1.694 8,40  
Altın Gr. 395 396 5,23  
Cumhuriyet 2.532 2.584 34,90  
Tam 2.606 2.651 35,80  
Yarım 1.272 1.296 17,50  
Çeyrek 634 648 8,80  
Gümüş.Ons 14,97 15,00 0,14  
Gümüş Gr. 3,50 3,50 0,06  
B. Petrol 31,41 31,41 1,69  
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