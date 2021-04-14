***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Kar-Zararına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 14.04.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAGI00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAGI00029 0 0B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 14.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde -497.908 TL "Net Dönem Zararı" olduğu, anlaşıldığından TTK kapsamında herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunun Olağan Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUDAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 43.300.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.570.461Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtımında imtiyaz vardır.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 10.724.605 -497.9084. Vergiler ( - ) -2.507.9645. Net Dönem Kârı 8.216.641 -497.9086. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -2.311.879 -1.209.0747. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.904.762 (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 180.802 180.80210. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 6.085.563 -1.526.18011. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927994BIST