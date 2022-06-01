***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.06.2022 12:10
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 yılı Kar Payı Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 13.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.05.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAGI00029 0,0000000 0
14:152.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 24,87
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.594
En Düşük
2.565
14:1516,4710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0788
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4736
En Düşük
16,3796
14:1517,7119
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,2159
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7119
En Düşük
17,4621
14:15982,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,68
|Açılış
|: 982,90
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
983,40
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler14:15
|YUNSA
|31,24
|26.878.046
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|32.922.806
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|19.976.170
|% 9,95
|
|DOKTA
|24,34
|2.980.658
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|8.071.434
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,84
|272.959.803
|% -8,64
|
|IHLGM
|0,75
|21.865.514
|% -3,85
|
|SANFM
|34,98
|10.270.651
|% -3,85
|
|AVGYO
|2,70
|14.513.268
|% -3,57
|
|THYAO
|50,15
|2.485.138.736
|% 1,81
|
|SASA
|39,16
|1.171.860.551
|% 3,82
|
|SISE
|21,12
|1.001.780.584
|% 0,76
|
|KRDMD
|15,18
|923.816.441
|% 0,53
|
|AKBNK
|8,64
|854.514.583
|% 2,13
|
|YKBNK
|4,82
|711.101.316
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,85
|345.716.808
|% 1,42
|
|SKBNK
|1,27
|133.080.892
|% -1,55
|
|AKBNK
|8,64
|854.514.583
|% 2,13
|
|DOHOL
|3,89
|344.648.490
|% 0,42
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4682
|16,4710
|% 0,48
|
|Euro
|17,6632
|17,7119
|% 1,23
|
|Sterlin
|20,6059
|20,7093
|% 0,99
|
|Frank
|17,0923
|17,1953
|% 0,84
|
|Riyal
|4,3772
|4,3991
|% 0,45
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|10,07
|
|Altın Gr.
|982
|982
|9,09
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.624
|35,00
|
|Tam
|6.498
|6.661
|41,17
|
|Yarım
|3.141
|3.222
|19,91
|
|Çeyrek
|1.575
|1.611
|9,96
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,14
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,19
|
|B. Petrol
|113
|113
|-3,02
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:30AKSGY
Yüzde 6.94 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 230, 821 adet işlem
-
14:29TLMAN
Yüzde 4.67 oranında artışla 29.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 859 adet işlem
-
14:28OLMK
Yüzde 4.42 oranında artışla 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 720, 755 adet işlem
-
14:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, VESTL, TCELL
-
14:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, PETKM