***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.01.2022 14:14
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Tavan Geçerlilik Süresi Uzatımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 18.01.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.01.2022 tarihli 2022/03 sayılı toplantısında
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sisteminde mevcut tavanı olan 150.000.000 TL tutarının 600.000.000 TL'ye artırılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl uzatılması için Şirket Esas Sözleşmesinin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddenin tadil edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına gerekli izinlerin alınması takiben T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve alınan izinler doğrultusunda yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Alınan karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na 18.01.2022 tarihi itibariyle müracaat edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994864
BIST
14:282.069
En Yüksek
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En Düşük
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|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
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|1.375.921
|% 9,99
|
|KSTUR
|300,00
|1.063.996
|% 8,19
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|QNBFL
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|2.287.720.068
|% -2,12
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|KRDMD
|12,49
|1.711.310.412
|% -2,12
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|GARAN
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|1.278.556.063
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|1.223.739.232
|% 1,24
|
|AKBNK
|7,77
|1.072.256.813
|% 0,26
|
|YKBNK
|4,08
|1.223.739.232
|% 1,24
|
|HALKB
|5,52
|884.271.379
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,48
|394.993.080
|% -1,20
|
|AKBNK
|7,77
|1.072.256.813
|% 0,26
|
|KRDMD
|12,49
|1.711.310.412
|% -2,12
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4230
|15,4315
|% 0,63
|
|Euro
|15,3600
|15,3800
|% 0,59
|
|Sterlin
|18,3766
|18,4687
|% 0,54
|
|Frank
|14,7334
|14,8221
|% 0,66
|
|Riyal
|3,5973
|3,6153
|% 0,76
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-7,84
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|Altın Gr.
|789
|789
|2,50
|
|Cumhuriyet
|5.235
|5.315
|16,00
|
|Tam
|5.211
|5.343
|13,49
|
|Yarım
|2.519
|2.585
|6,53
|
|Çeyrek
|1.263
|1.292
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,89
|-0,15
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|Gümüş Gr.
|9,95
|9,96
|-0,00
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|B. Petrol
|87,58
|87,58
|1,10
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