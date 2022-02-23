***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.02.2022 17:31
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına İlişkin T.C. Ticaret Bakanlığı Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 18.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.01.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin içerisinde bulunduğu kayıtlı sermaye sisteminde mevcut 150.000.000 TL sermaye tavanının 600.000.000 TL' ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl daha uzatılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinde 7. maddenin tadil edilmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru, Kurul'un 31.01.2022 tarihinde onaylanmıştır.
Bu doğrultuda esas sözleşme değişikliğine ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuş olup 21.02.2022 tarihli yazıda onaylanmıştır.
Alınan izinler doğrultusunda yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı SPK-Tic. Bk. Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003782
BIST