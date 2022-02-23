***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına İlişkin T.C. Ticaret Bakanlığı Onayı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 18.01.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 31.01.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin içerisinde bulunduğu kayıtlı sermaye sisteminde mevcut 150.000.000 TL sermaye tavanının 600.000.000 TL' ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl daha uzatılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinde 7. maddenin tadil edilmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru, Kurul'un 31.01.2022 tarihinde onaylanmıştır.Bu doğrultuda esas sözleşme değişikliğine ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuş olup 21.02.2022 tarihli yazıda onaylanmıştır.Alınan izinler doğrultusunda yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı SPK-Tic. Bk. Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003782BIST