***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.05.2022 14:42
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 18.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.01.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.05.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16.05.2022 tarihinde 2021 Yılı Olağan Genel Kurul'unda kayıtlı sermaye tavanı ve geçerlilik süresi oy birliği ile kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı SPK-Tic. Bk. Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030536
BIST
17:062.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -15,53
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.392
17:0615,5727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0952
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
17:0616,2447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1313
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
17:06905,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,91
|Açılış
|: 905,73
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler17:04
|DAGHL
|22,00
|1.507.639
|% 10,00
|
|IMASM
|35,26
|16.752.447
|% 9,98
|
|BAGFS
|17,63
|87.953.175
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.475.208
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.587.419
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.495.065
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.294.850
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.817.826
|% -9,84
|
|GENIL
|18,31
|225.329.636
|% -9,09
|
|SKTAS
|3,99
|23.946.628
|% -8,06
|
|THYAO
|42,88
|3.725.375.239
|% 0,94
|
|GARAN
|14,96
|1.731.936.192
|% -0,13
|
|SAHOL
|19,44
|1.445.125.611
|% 0,78
|
|KRDMD
|15,02
|1.378.218.043
|% -4,15
|
|SISE
|19,46
|1.296.237.695
|% -1,27
|
|EKGYO
|2,65
|889.667.252
|% -1,49
|
|YKBNK
|4,39
|748.231.711
|% -3,52
|
|GARAN
|14,96
|1.731.936.192
|% -0,13
|
|SKBNK
|1,12
|127.021.386
|% 2,75
|
|KARSN
|5,43
|535.014.011
|% 1,88
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5650
|15,5722
|% 0,61
|
|Euro
|16,2261
|16,2482
|% 0,84
|
|Sterlin
|19,0014
|19,0967
|% 0,41
|
|Frank
|15,4164
|15,5093
|% 0,18
|
|Riyal
|4,1382
|4,1589
|% 0,59
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|-2,04
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,00
|
|Cumhuriyet
|6.086
|6.178
|-18,00
|
|Tam
|6.057
|6.213
|-17,80
|
|Yarım
|2.927
|3.005
|-8,61
|
|Çeyrek
|1.468
|1.503
|-4,31
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,36
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|0,17
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,62
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19YKBNK
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 168, 977, 510 adet işlem
-
17:18SELVA
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 10.39 lira fiyatla işlem gören hissede 220, 871 adet işlem
-
17:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 32 kaybederek (% -0.66 ) 2, 149
-
17:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, TMPOL, ORCAY, EUHOL, MNDRS, IMASM, UFUK, BAGFS, DAGHL, RHEAG
-
17:14
DAGI, ESCOM, RHEAG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında