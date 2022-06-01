***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süresine İlişkin Olağan Genel Kurul Kararı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 18.01.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 31.01.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.05.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 01.06.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'den 600.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2022-2026 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesi değişikliği 16.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurul'da Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekilde kabul edilmiştir.Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı SPK-Tic. Bk. Onaylı..pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033833BIST