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***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

08.10.2021 16:01



***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Mahmut Nedim KOÇ - Yönetim Kurulu Başkanı Barış DÜZEL-Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tamer KOÇ-Yönetim Kurulu Üyesi Fatih DEMİR - Bağımsız Üye Erkan ELYILDIRIM Bağımsız Üye
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968738


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