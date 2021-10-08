***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
08.10.2021 16:01
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Mahmut Nedim KOÇ - Yönetim Kurulu Başkanı Barış DÜZEL-Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tamer KOÇ-Yönetim Kurulu Üyesi Fatih DEMİR - Bağımsız Üye Erkan ELYILDIRIM Bağımsız Üye
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968738
BIST
16:351.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
16:358,9147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0397
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
16:3510,3062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0309
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
16:35508,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 7,95
|Açılış
|: 508,61
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler16:35
|MAALT
|179,30
|25.141.812
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.703.937
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.302.690
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.347.963
|% 9,99
|
|AYCES
|54,95
|4.309.153
|% 9,90
|
|SEYKM
|14,58
|2.735.587
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.108.798
|% -9,97
|
|PAMEL
|43,20
|34.258.789
|% -9,96
|
|KTSKR
|32,80
|212.148.845
|% -8,79
|
|GARAN
|9,41
|988.799.132
|% 0,21
|
|SASA
|27,72
|788.514.949
|% 3,74
|
|ASELS
|15,66
|746.424.253
|% 0,97
|
|THYAO
|14,22
|731.412.829
|% 0,71
|
|PETKM
|6,19
|720.896.800
|% -0,64
|
|EKGYO
|1,78
|358.801.190
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|352.116.227
|% 0,00
|
|PETKM
|6,19
|720.896.800
|% -0,64
|
|GARAN
|9,41
|988.799.132
|% 0,21
|
|DOHOL
|2,56
|271.553.969
|% -0,78
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9098
|8,9147
|% 0,45
|
|Euro
|10,2999
|10,3062
|% 0,30
|
|Sterlin
|12,0883
|12,1489
|% 0,40
|
|Frank
|9,5569
|9,6145
|% 0,49
|
|Riyal
|2,3665
|2,3783
|% 0,35
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|19,43
|
|Altın Gr.
|509
|510
|8,91
|
|Cumhuriyet
|3.369
|3.420
|75,00
|
|Tam
|3.355
|3.441
|38,84
|
|Yarım
|1.621
|1.664
|18,79
|
|Çeyrek
|813
|832
|9,40
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,18
|
|B. Petrol
|82,87
|82,87
|0,92
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:47XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 10, 956.00 milyon TL de
-
16:46PRKAB
Yüzde 6.64 oranında artışla 20.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 903, 934 adet işlem
-
16:45VAKKO
Yüzde 6.97 oranında artışla 10.44 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 888, 213 adet işlem
-
16:44OYLUM
Yüzde 5.90 oranında artışla 8.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 853 adet işlem
-
16:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, DOHOL, PETKM