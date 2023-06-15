***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
15.06.2023 16:31
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Mahmut Nedim KOÇ - Yönetim Kurulu Başkanı Barış DÜZEL-Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tamer KOÇ-Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim ÇAKIR - Bağımsız Üye Erkan ELYILDIRIM - Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159042
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En Düşük
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|EUHOL
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|KLKIM
|53,90
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|OSTIM
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|RHEAG
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|VKFYO
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|% -9,97
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|BURVA
|70,85
|134.520.949
|% -9,97
|
|AYCES
|132,30
|179.914.793
|% -7,09
|
|AVOD
|3,28
|180.221.231
|% -6,55
|
|THYAO
|183,30
|6.715.666.614
|% 0,22
|
|SASA
|56,30
|4.617.511.848
|% 2,46
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|AKBNK
|19,09
|4.094.460.322
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|12,74
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|13,71
|2.986.284.994
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|YKBNK
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|3.579.849.504
|% 5,38
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|ISCTR
|13,71
|2.986.284.994
|% 3,55
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|AKBNK
|19,09
|4.094.460.322
|% 3,92
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|ZOREN
|3,05
|616.025.100
|% 6,27
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|EKGYO
|7,16
|788.405.879
|% 0,85
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|23,6662
|23,6821
|% 0,47
|
|Euro
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|25,8596
|% 1,41
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|Sterlin
|30,0855
|30,2364
|% 1,18
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|Frank
|26,3744
|26,5333
|% 1,30
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|Riyal
|6,2924
|6,3240
|% 0,48
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|17:47
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.952
|1.953
|9,95
|
|Altın Gr.
|1.488
|1.489
|18,12
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.763
|4.876
|21,00
|
|Çeyrek
|2.381
|2.438
|11,00
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|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,30
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|Gümüş Gr.
|18,10
|18,12
|-0,00
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|B. Petrol
|74,28
|74,28
|1,08
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