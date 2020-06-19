***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
19.06.2020 14:41
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş'nin 19.06.2020 tarih ve BİAŞ-2-2567 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852010
BIST
15:59113.870
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 1.375,42
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.190
15:596,8475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0085
|Açılış
|: 6,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8341
15:597,6961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0074
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6749
15:59382,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,53
|Açılış
|: 382,39
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,90
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|5,76
|39.023.975
|% 9,92
|
|AKSGY
|3,99
|44.334.068
|% 6,97
|
|ULAS
|3,65
|5.515.935
|% 6,73
|
|TCELL
|17,28
|1.722.892.935
|% 6,47
|
|MERIT
|21,70
|49.591
|% 6,16
|
|SANEL
|5,22
|27.062.217
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,44
|1.214.002
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.183.330
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|12.321.093
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|393.033
|% -9,96
|
|KRDMD
|3,08
|2.496.768.519
|% 1,32
|
|TCELL
|17,28
|1.722.892.935
|% 6,47
|
|ASELS
|33,42
|1.184.212.113
|% 2,52
|
|TSPOR
|7,86
|718.717.730
|% -2,36
|
|GARAN
|8,18
|671.560.635
|% 0,62
|
|KRDMD
|3,08
|2.496.768.519
|% 1,32
|
|EKGYO
|1,88
|356.990.426
|% -1,05
|
|TSKB
|1,27
|196.457.870
|% -0,78
|
|GSDHO
|1,98
|249.865.222
|% 0,51
|
|PETKM
|4,11
|502.603.920
|% 1,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4759
|8,5184
|% -0,19
|
|Frank
|7,1902
|7,2335
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8216
|1,8307
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|12,02
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,45
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.500
|13,40
|
|Tam
|2.552
|2.563
|11,70
|
|Yarım
|1.243
|1.254
|6,70
|
|Çeyrek
|624
|628
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,63
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,06
|
|B. Petrol
|42,63
|42,63
|1,12
|
Seans Raporu
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16:09XU030
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16:08AKSGY
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16:05EGGUB
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