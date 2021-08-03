***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
03.08.2021 16:16
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. 'nin 03.08.2021 tarih ve BİAŞ-2-3086 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir. Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumların Kamuya açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954423
BIST
16:111.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,56
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
16:118,4187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0708
|Açılış
|: 8,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4196
En Düşük
8,2921
16:1110,0066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0835
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0232
En Düşük
9,8542
16:11489,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,75
|Açılış
|: 489,47
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
490,64
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler16:11
|IDGYO
|3,63
|11.665.318
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.060.220
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|37.490.291
|% 9,94
|
|AGYO
|3,21
|34.453.191
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|25.690.001
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|194.853.943
|% -9,93
|
|SNKRN
|24,00
|552.389
|% -5,59
|
|BURVA
|23,46
|9.416.787
|% -5,33
|
|CEOEM
|8,75
|40.866.908
|% -4,89
|
|GARAN
|8,70
|1.137.048.462
|% 1,75
|
|EREGL
|20,02
|797.146.357
|% 1,62
|
|SISE
|7,78
|757.659.397
|% 0,78
|
|YKBNK
|2,43
|612.653.953
|% 0,41
|
|THYAO
|12,72
|483.999.196
|% -1,17
|
|YKBNK
|2,43
|612.653.953
|% 0,41
|
|GARAN
|8,70
|1.137.048.462
|% 1,75
|
|ODAS
|1,32
|139.458.737
|% 0,76
|
|KARSN
|4,08
|421.469.843
|% -0,97
|
|SISE
|7,78
|757.659.397
|% 0,78
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4156
|8,4187
|% 0,85
|
|Euro
|10,0003
|10,0066
|% 0,84
|
|Sterlin
|11,6662
|11,7248
|% 0,94
|
|Frank
|9,2703
|9,3262
|% 0,93
|
|Riyal
|2,2350
|2,2462
|% 0,71
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-1,93
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,22
|
|Cumhuriyet
|3.248
|3.298
|26,00
|
|Tam
|3.232
|3.313
|21,72
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,51
|
|Çeyrek
|783
|801
|5,26
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,55
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,06
|
|B. Petrol
|71,11
|71,11
|-1,78
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:22EDIP
Yüzde 4.31 oranında artışla 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 109, 748 adet işlem
-
16:21SELGD
Yüzde 9.21 oranında artışla 4.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 531, 855 adet işlem
-
16:20EDATA
Yüzde 6.00 oranında artışla 14.30 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 782, 981 adet işlem
-
16:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 57 artarak (% 0.44 ) 1, 510
-
16:19XU100
Endeks 1, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 10, 784.00 milyon TL de