***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDAGİ olarak 36 yıldır müşterilerimiz, çalışanlarımız ve paydaşlarımız ile birlikte değer üretmeye devam etmekteyiz.En önemli önceliğimizin insan olması Dünya sağlık örgütü tarafından ( WHO) pandemi olarak tanımlanan COVID-19 ( (Korona virüs) nedeni ile 19 Mart 2020 tarihi itibariyle tüm mağazalarımızın geçici olarak kapatılmasını gerektirmiştir.Şirket merkezimizdeki çalışmalar en aza indirilerek sürdürülecektir. Bu süreç içinde her zamanki gibi tüm paydaşlarımızın haklarını korumaya ve yanlarında olmaya büyük özen göstereceğiz.Müşterilerimize depo ve lojistik merkezlerimizde aldığımız yüksek hijyen önlemleri ile dagi.com.tr (online mağazamız) ile 7/24 hizmet vermeye devam edeceğiz.Herkese Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı halk sağlığı yönlendirmelerine uymayı öneriyoruz.Her zaman olduğu gibi tüm paydaşlarımızla iletişime açık olduğumuzu da belirtmek istiyoruz.DAGİ olarak içinde bulunduğumuz bu zor zamanları en kısa sürede atlatacağımıza inancımız tamdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830654BIST