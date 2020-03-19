***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2020 11:47
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGİ olarak 36 yıldır müşterilerimiz, çalışanlarımız ve paydaşlarımız ile birlikte değer üretmeye devam etmekteyiz.
En önemli önceliğimizin insan olması Dünya sağlık örgütü tarafından ( WHO) pandemi olarak tanımlanan COVID-19 ( (Korona virüs) nedeni ile 19 Mart 2020 tarihi itibariyle tüm mağazalarımızın geçici olarak kapatılmasını gerektirmiştir.
Şirket merkezimizdeki çalışmalar en aza indirilerek sürdürülecektir. Bu süreç içinde her zamanki gibi tüm paydaşlarımızın haklarını korumaya ve yanlarında olmaya büyük özen göstereceğiz.
Müşterilerimize depo ve lojistik merkezlerimizde aldığımız yüksek hijyen önlemleri ile dagi.com.tr (online mağazamız) ile 7/24 hizmet vermeye devam edeceğiz.
Herkese Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı halk sağlığı yönlendirmelerine uymayı öneriyoruz.
Her zaman olduğu gibi tüm paydaşlarımızla iletişime açık olduğumuzu da belirtmek istiyoruz.
DAGİ olarak içinde bulunduğumuz bu zor zamanları en kısa sürede atlatacağımıza inancımız tamdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830654
BIST
13:0985.739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 162,18
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
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86.879
En Düşük
84.803
13:096,5300
En Yüksek
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|: 0,78%
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En Düşük
6,4647
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En Yüksek
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|: -0,19%
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|Açılış
|: 310,63
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|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|416.307
|% 10,00
|
|GEDIK
|12,73
|2.266.199
|% 9,93
|
|GLRYH
|1,66
|1.605.565
|% 9,93
|
|QNBFL
|119,70
|1.575.931
|% 9,92
|
|RTALB
|3,99
|1.097.210
|% 9,92
|
|LKMNH
|4,25
|634.147
|% -9,96
|
|TSPOR
|2,19
|118.612.559
|% -9,88
|
|UZERB
|1,46
|16.402
|% -9,88
|
|NIBAS
|5,60
|56.000
|% -9,68
|
|BALAT
|1,42
|28.683
|% -9,55
|
|ASELS
|21,72
|355.197.094
|% -0,09
|
|THYAO
|7,98
|335.981.978
|% 1,01
|
|GARAN
|8,07
|306.980.380
|% 0,88
|
|YKBNK
|1,97
|141.549.980
|% -0,51
|
|TSPOR
|2,19
|118.612.559
|% -9,88
|
|YKBNK
|1,97
|141.549.980
|% -0,51
|
|ODAS
|1,20
|72.164.430
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,19
|118.612.559
|% -9,88
|
|IHLGM
|0,77
|39.160.101
|% 0,00
|
|KRDMD
|1,90
|87.104.996
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5038
|7,5414
|% -0,13
|
|Frank
|6,6643
|6,7045
|% -0,03
|
|Riyal
|1,7293
|1,7380
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.480
|1.481
|-5,46
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.075
|2.106
|-11,00
|
|Tam
|2.063
|2.116
|-14,95
|
|Yarım
|997
|1.024
|-7,23
|
|Çeyrek
|500
|512
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|11,93
|11,98
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,50
|2,51
|0,01
|
|B. Petrol
|26,34
|26,34
|1,46
|