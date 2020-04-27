***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2020 12:58
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Ataköy 1.Kısım Mah. Rauf Orbay Cad. N6 Bakırköy/İstanbul adresi, Galleria Avm'deki şubesini kapatmıştır. Kapanan bu mağazamız ile birlikte bayilerimiz hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 62 olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840269
BIST
15:41101.117
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 2.358,49
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.264
En Düşük
100.086
15:416,9890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0343
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
15:417,5847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0508
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5847
En Düşük
7,5263
15:41386,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,55
|Açılış
|: 386,13
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|155.482.989
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.711.153
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|19.861.290
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,99
|107.668
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|157.627
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|IHGZT
|4,60
|88.314
|% -7,07
|
|THYAO
|10,78
|1.047.147.893
|% 4,97
|
|GARAN
|8,32
|743.845.385
|% 2,46
|
|ASELS
|27,48
|623.740.266
|% 3,00
|
|ECILC
|4,95
|378.324.119
|% 2,70
|
|MGROS
|29,40
|376.707.209
|% 2,37
|
|THYAO
|10,78
|1.047.147.893
|% 4,97
|
|IHLGM
|1,08
|105.403.304
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,10
|191.547.624
|% 4,48
|
|GUSGR
|3,29
|299.328.880
|% 6,13
|
|GARAN
|8,32
|743.845.385
|% 2,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6510
|8,6944
|% 0,91
|
|Frank
|7,1453
|7,1883
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8524
|1,8617
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-8,78
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.532
|-5,70
|
|Tam
|2.539
|2.594
|-9,70
|
|Yarım
|1.237
|1.268
|-2,90
|
|Çeyrek
|620
|634
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,24
|15,27
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|23,39
|23,39
|-1,42
|