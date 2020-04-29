***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 518 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle mücbir sebep kapsamında Vergi Ödevleri ve Sigorta Prim ödemelerinin ertelenmesi konularından faydalanma başvurusu kabul edilmiştir. Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841102BIST