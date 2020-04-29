***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2020 14:38
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 518 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle mücbir sebep kapsamında Vergi Ödevleri ve Sigorta Prim ödemelerinin ertelenmesi konularından faydalanma başvurusu kabul edilmiştir. Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841102
BIST
15:57101.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 757,98
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.514
En Düşük
100.579
15:576,9834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0028
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9716
15:577,5844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0267
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
15:57382,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,09
|Açılış
|: 382,83
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
381,98
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|25,30
|1.139.626
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|132.951.077
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|138.481.913
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|2.590.366
|% 10,00
|
|MERKO
|1,43
|41.341.027
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|LKMNH
|7,09
|83.862.450
|% -8,40
|
|MPARK
|15,10
|352.951.241
|% -7,36
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|MGROS
|30,58
|1.036.948.138
|% 5,45
|
|SOKM
|11,77
|487.314.091
|% -2,73
|
|GARAN
|8,42
|409.701.875
|% 1,32
|
|THYAO
|10,58
|388.869.980
|% -0,66
|
|MPARK
|15,10
|352.951.241
|% -7,36
|
|ODAS
|1,78
|249.543.410
|% 2,89
|
|CEMAS
|1,12
|148.428.314
|% 5,66
|
|IHLGM
|1,08
|124.183.442
|% 2,86
|
|ADESE
|1,54
|132.951.077
|% 10,00
|
|PETKM
|3,55
|287.856.560
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6467
|8,6901
|% -0,08
|
|Frank
|7,1427
|7,1857
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8529
|1,8622
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-5,22
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.509
|-6,00
|
|Tam
|2.516
|2.571
|-6,10
|
|Yarım
|1.226
|1.257
|-3,00
|
|Çeyrek
|615
|628
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,29
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|24,17
|24,17
|1,43
|
Seans Raporu
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