***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2020 13:51
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, KoronaVirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde çalışanlar için Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu onaylanmıştır. Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843327
BIST
13:3898.985
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 98.580
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En Düşük
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396,20
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.890.861
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|324.690
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.323.396
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|218.703
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|493.070
|% 10,00
|
|GEDIK
|21,10
|11.350.999
|% -7,70
|
|SERVE
|4,50
|477.383
|% -5,46
|
|IZMDC
|10,13
|15.091.393
|% -4,88
|
|PKENT
|162,00
|343.083
|% -4,71
|
|INFO
|5,78
|6.121.570
|% -4,46
|
|KRDMD
|2,64
|963.616.077
|% 6,45
|
|GARAN
|8,06
|435.042.860
|% -0,12
|
|THYAO
|10,66
|431.647.244
|% 0,95
|
|PETUN
|22,12
|368.744.298
|% 9,94
|
|ULUUN
|10,38
|292.559.435
|% 9,96
|
|KRDMD
|2,64
|963.616.077
|% 6,45
|
|GUSGR
|3,16
|279.218.163
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,13
|169.665.513
|% 0,95
|
|PETKM
|3,60
|262.122.336
|% 0,84
|
|DOHOL
|1,93
|119.936.584
|% 1,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9658
|9,0107
|% 1,20
|
|Frank
|7,4130
|7,4577
|% 0,77
|
|Riyal
|1,9290
|1,9387
|% 0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.694
|8,41
|
|Altın Gr.
|395
|396
|5,24
|
|Cumhuriyet
|2.531
|2.584
|34,50
|
|Tam
|2.606
|2.651
|35,30
|
|Yarım
|1.272
|1.296
|17,30
|
|Çeyrek
|634
|648
|8,60
|
|Gümüş.Ons
|15,01
|15,04
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|0,07
|
|B. Petrol
|31,62
|31,62
|1,90
|