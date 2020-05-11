***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCOVID-19 ( (Korona virüs) nedeni ile 19 Mart 2020 tarihi itibariyle kapanan mağazalarımızdan Birahane Sok. Koç Plaza N3/1 Şişli / İstanbul adresindeki Merkez Mağazamız resmi tatiller hariç olmak üzere satış faaliyetlerine bugün itibariyle başlamıştır.Merkez Mağaza dışında kalan mağazalarımızın 01.06.2020 tarihinde açılması öngörülmektedir.Müşterilerimize depo ve lojistik merkezlerimizde aldığımız yüksek hijyen önlemleri ile dagi.com.tr (online mağazamız) ve Merkez Mağazamız ile hizmet vermeye devam edeceğizKamuoyunu duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844072BIST