***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2020 13:59
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
COVID-19 ( (Korona virüs) nedeni ile 19 Mart 2020 tarihi itibariyle kapanan mağazalarımızdan Birahane Sok. Koç Plaza N3/1 Şişli / İstanbul adresindeki Merkez Mağazamız resmi tatiller hariç olmak üzere satış faaliyetlerine bugün itibariyle başlamıştır.
Merkez Mağaza dışında kalan mağazalarımızın 01.06.2020 tarihinde açılması öngörülmektedir.
Müşterilerimize depo ve lojistik merkezlerimizde aldığımız yüksek hijyen önlemleri ile dagi.com.tr (online mağazamız) ve Merkez Mağazamız ile hizmet vermeye devam edeceğiz
Kamuoyunu duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844072
BIST
15:2498.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 298,76
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.884
15:247,0851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
15:247,6696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0142
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
15:24387,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,23
|Açılış
|: 387,80
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|DAGI
|2,97
|8.608.706
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.184.185
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|8.678.657
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|26.994
|% 10,00
|
|KRDMA
|2,91
|88.265.462
|% -9,91
|
|KRDMB
|2,48
|66.499.992
|% -8,82
|
|GLBMD
|2,84
|12.518.382
|% -7,79
|
|ANELE
|3,38
|9.485.352
|% -6,37
|
|IHGZT
|3,54
|9.565.287
|% -5,60
|
|ISFIN
|3,90
|565.057.001
|% 9,86
|
|KRDMD
|2,38
|494.166.640
|% -2,06
|
|ECILC
|4,92
|406.004.673
|% 9,58
|
|GARAN
|7,82
|399.868.330
|% -0,51
|
|MGROS
|31,00
|383.073.728
|% 4,52
|
|KRDMD
|2,38
|494.166.640
|% -2,06
|
|IHLGM
|1,15
|197.127.792
|% 4,55
|
|ISFIN
|3,90
|565.057.001
|% 9,86
|
|ISGYO
|1,60
|149.840.272
|% 1,91
|
|YKBNK
|2,14
|186.090.874
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6914
|8,7350
|% -0,82
|
|Frank
|7,2515
|7,2952
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8785
|1,8879
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|2,02
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.496
|2.546
|-22,80
|
|Tam
|2.570
|2.612
|-23,50
|
|Yarım
|1.254
|1.277
|-11,50
|
|Çeyrek
|625
|639
|-5,70
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,01
|
|B. Petrol
|31,23
|31,23
|0,26
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 04 kaybederek (% -0.04 ) 114, 549
-
15:33XU100
Endeks 98, 072 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 7, 298.00 milyon TL de
-
15:30USAK
Yüzde 9.68 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 804, 369 adet işlem
-
15:28XU100
Endeks 98, 059 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 7, 231.00 milyon TL de
-
15:28MEGAP
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.81 lira fiyatla işlem gören hissede 147, 846 adet işlem