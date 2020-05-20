***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2020 15:27
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
COVID-19 ( (Korona virüs) nedeni ile 19 Mart 2020 tarihi itibariyle kapanan mağazalarımızdan İncilipınar mahallesi gazimuhtarpaşa bulvarı N12/b Şehitkamil /Gaziantep adresindeki Gaziantep Cadde Mağazamız resmi tatiller hariç olmak üzere satış faaliyetlerine bugün itibariyle başlamıştır.
Diğer mağazalarımızın 01.06.2020 tarihinde açılması öngörülmektedir.
Müşterilerimize depo ve lojistik merkezlerimizde aldığımız yüksek hijyen önlemleri ile dagi.com.tr (online mağazamız) ,Merkez Mağaza ve Gaziantep Cadde Mağazamız ile hizmet vermeye devam edeceğiz
Kamuoyunu duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845923
BIST
16:37102.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 543,07
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
16:376,7969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0254
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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En Düşük
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16:377,4614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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16:37382,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,07
|Açılış
|: 382,00
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|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|23,10
|8.787.006
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.564.992
|% 10,00
|
|CMBTN
|82,50
|15.602.319
|% 10,00
|
|DAGHL
|6,60
|6.524.961
|% 10,00
|
|CMENT
|32,34
|5.434.063
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.017.640
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|148.738.378
|% -9,95
|
|EGCEY
|0,93
|1.115.358
|% -9,71
|
|UMPAS
|0,79
|157.291
|% -9,20
|
|EGCYH
|0,71
|2.233.541
|% -8,97
|
|ALKIM
|13,20
|1.025.229.036
|% 3,29
|
|ASELS
|29,68
|693.653.191
|% 1,64
|
|THYAO
|10,90
|608.387.743
|% 0,93
|
|MGROS
|34,26
|536.649.805
|% 4,01
|
|GARAN
|7,73
|526.200.482
|% -0,26
|
|EKGYO
|1,35
|223.264.206
|% 3,05
|
|GUSGR
|3,18
|282.327.178
|% 3,25
|
|YYAPI
|0,67
|51.665.687
|% 9,84
|
|ALKIM
|13,20
|1.025.229.036
|% 3,29
|
|AFYON
|2,86
|206.952.195
|% 2,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3160
|8,3577
|% 0,54
|
|Frank
|1,8035
|1,8125
|% 0,31
|
|Riyal
|381,8900
|381,9950
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|3,51
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,68
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.500
|3,00
|
|Tam
|2.541
|2.565
|3,10
|
|Yarım
|1.240
|1.254
|1,50
|
|Çeyrek
|620
|627
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,44
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,03
|
|B. Petrol
|35,56
|35,56
|0,91
|