***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2020 22:59
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
COVID-19 ( (Korona virüs) nedeni ile 19 Mart 2020 tarihi itibariyle kapanan mağazalarımızdan Fevzi Paşa Cad. N5 Fatih/İstanbul adresindeki Fatih Cadde Mağazamız resmi tatiller hariç olmak üzere satış faaliyetlerine başlamıştır.
Diğer mağazalarımızın 01.06.2020 tarihinde açılması öngörülmektedir.
Müşterilerimize depo ve lojistik merkezlerimizde aldığımız yüksek hijyen önlemleri ile dagi.com.tr (online mağazamız) ,Merkez Mağaza,Gaziantep Cadde ve Fatih Cadde Mağazalarımızla ile hizmet vermeye devam edeceğiz
Kamuoyunu duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847092
BIST
18:05104.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.929,16
|Açılış
|: 103.798
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|Önceki Kapanış
|: 103.024
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105.495
En Düşük
103.798
18:056,7778
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 368,62
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373,72
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|16.271.837
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,07
|4.525.635
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|929.704
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|353.388.060
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.064.633
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|766.852
|% -10,00
|
|ISBTR
|53.550,00
|1.320.999
|% -10,00
|
|ISATR
|373.422,90
|373.423
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.412.819
|% -9,97
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 2,73
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 4,68
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 5,15
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2785
|8,3200
|% 0,41
|
|Frank
|6,9673
|7,0092
|% 0,79
|
|Riyal
|1,7985
|1,8075
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|2,40
|
|Altın Gr.
|373
|373
|4,84
|
|Cumhuriyet
|2.422
|2.453
|22,60
|
|Tam
|2.494
|2.517
|23,40
|
|Yarım
|1.217
|1.230
|11,30
|
|Çeyrek
|608
|616
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,36
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,77
|0,08
|
|B. Petrol
|34,87
|34,87
|-1,30
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