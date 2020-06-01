***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPandemi sonrası normalleşme süreci kapsamında, Kamu otoritelerinin belirlediği prosedürler çerçevesinde, Mağazalarımız ve Merkez Ofisimiz için gerekli tüm sağlık ve hijyen tedbirleri tamamlanmıştır. Bugün itibariyle Maltepe Carrefour mağazamız dışındaki tüm mağazalarımızda ve merkez ofisimizde iş sürekliliği ve operasyonel gereklilikler doğrultusunda kısmi ve nöbetleşe olacak şekilde faaliyetlerimize yeniden başlıyoruz.Müşterilerimize depo ve lojistik merkezlerimizde aldığımız yüksek hijyen önlemleri ile dagi.com.tr (online mağazamız) ve Maltepe Carrefour mağazamız hariç tüm mağazalarımızda hizmet vermeye devam edeceğiz.Her zaman olduğu gibi tüm paydaşlarımızla iletişime açık olduğumuzu da belirtmek istiyoruz.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847962BIST