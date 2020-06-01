***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2020 10:27
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pandemi sonrası normalleşme süreci kapsamında, Kamu otoritelerinin belirlediği prosedürler çerçevesinde, Mağazalarımız ve Merkez Ofisimiz için gerekli tüm sağlık ve hijyen tedbirleri tamamlanmıştır. Bugün itibariyle Maltepe Carrefour mağazamız dışındaki tüm mağazalarımızda ve merkez ofisimizde iş sürekliliği ve operasyonel gereklilikler doğrultusunda kısmi ve nöbetleşe olacak şekilde faaliyetlerimize yeniden başlıyoruz.
Müşterilerimize depo ve lojistik merkezlerimizde aldığımız yüksek hijyen önlemleri ile dagi.com.tr (online mağazamız) ve Maltepe Carrefour mağazamız hariç tüm mağazalarımızda hizmet vermeye devam edeceğiz.
Her zaman olduğu gibi tüm paydaşlarımızla iletişime açık olduğumuzu da belirtmek istiyoruz.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847962
BIST
11:48106.718
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 1.197,88
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.113
En Düşük
106.357
11:486,8194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,8470
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|Önceki Kapanış
|: 6,5970
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En Düşük
6,7931
11:487,5966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
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|Açılış
|: 7,6050
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|Önceki Kapanış
|: 7,0520
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En Düşük
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11:48381,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,76
|Açılış
|: 381,00
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.645.826
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|PENGD
|4,08
|82.143.115
|% 9,97
|
|MNDRS
|2,34
|66.091.644
|% 9,86
|
|GSDDE
|4,26
|5.391.314
|% 9,79
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.502.674
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|876.725
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|THYAO
|12,84
|532.542.401
|% 1,90
|
|EKGYO
|1,56
|446.971.316
|% 6,12
|
|GARAN
|7,91
|418.601.366
|% 1,15
|
|GSRAY
|3,52
|375.168.434
|% 3,83
|
|TSPOR
|5,87
|267.511.981
|% 2,80
|
|EKGYO
|1,56
|446.971.316
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,52
|375.168.434
|% 3,83
|
|YKBNK
|2,35
|165.452.045
|% 1,29
|
|IHLGM
|1,27
|78.963.407
|% 3,25
|
|BJKAS
|2,59
|155.347.630
|% 5,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4316
|8,4739
|% 0,42
|
|Frank
|7,0824
|7,1251
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8097
|1,8188
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|9,23
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,97
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.499
|25,20
|
|Tam
|2.540
|2.568
|18,30
|
|Yarım
|1.240
|1.253
|12,60
|
|Çeyrek
|620
|627
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,15
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,07
|
|B. Petrol
|37,78
|37,78
|-0,06
|