***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2020 16:48
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sn. Mikail GÜLER Şirketimizde Mali İşler Koordinatörü olarak göreve başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849908
BIST
18:00109.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -457,33
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
109.248
18:006,7924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0271
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7952
En Düşük
6,7485
18:007,6743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0431
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6907
En Düşük
7,6183
18:00369,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,67
|Açılış
|: 369,47
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,47
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|16,39
|304.417.149
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|48.217.291
|% 10,00
|
|ISBIR
|807,40
|722.790
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.914.035
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.930.849
|% 9,98
|
|KRGYO
|3,42
|91.628.500
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|2.411.850
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,62
|201.978
|% -6,46
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|ISBTR
|58.200,00
|822.899
|% -4,75
|
|GARAN
|8,27
|1.328.349.723
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,74
|1.069.525.702
|% 6,10
|
|THYAO
|12,64
|730.820.893
|% -0,63
|
|ASELS
|31,58
|684.196.796
|% -0,94
|
|GSRAY
|3,73
|592.147.447
|% 6,88
|
|EKGYO
|1,74
|1.069.525.702
|% 6,10
|
|GSRAY
|3,73
|592.147.447
|% 6,88
|
|GARAN
|8,27
|1.328.349.723
|% -0,24
|
|PETKM
|3,78
|588.067.828
|% 0,27
|
|IHLGM
|1,33
|172.746.500
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6010
|8,6442
|% 0,66
|
|Frank
|7,0784
|7,1211
|% 1,10
|
|Riyal
|1,8046
|1,8137
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|6,63
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,43
|
|Cumhuriyet
|2.399
|2.432
|-15,60
|
|Tam
|2.469
|2.499
|-19,90
|
|Yarım
|1.205
|1.220
|-9,70
|
|Çeyrek
|602
|610
|-4,90
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,52
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,04
|
|B. Petrol
|41,33
|41,33
|-0,97
|