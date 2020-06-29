***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCOVID-19 ( (Korona virüs) nedeni ile 19 Mart 2020 tarihi itibariyle kapanan mağazalarımızdan Maltepe Park AlışVeriş Merkezi Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. N67 Maltepe/İstanbul adresindeki mağazamız satış faaliyetlerine başlamıştır.Müşterilerimize depo ve lojistik merkezlerimizde aldığımız yüksek hijyen önlemleri ile dagi.com.tr (online mağazamız) ve tüm mağazalarımızda hizmet vermeye devam edeceğiz.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853221BIST