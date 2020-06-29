***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2020 09:44
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, KoronaVirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde çalışanlar için alınan Kısa Çalışma Ödeneği bugün itibariyle sona ermektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853223
BIST
12:30115.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 544,27
|Açılış
|: 114.776
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|Önceki Kapanış
|: 114.668
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115.342
En Düşük
114.432
12:306,8541
En Yüksek
|Değişim
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|: 6,8650
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En Düşük
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|Açılış
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391,50
En Düşük
389,38
BIST En Aktif Hisseler
|VERUS
|26,40
|5.137.968
|% 10,00
|
|PRKAB
|4,76
|43.924.877
|% 9,93
|
|OZBAL
|3,66
|26.974.178
|% 9,91
|
|VERTU
|5,55
|4.175.237
|% 9,90
|
|MRGYO
|1,67
|31.168.628
|% 9,87
|
|HALKS
|3,60
|286.402
|% -7,22
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|AYEN
|5,01
|120.932.810
|% -6,00
|
|AKSUE
|10,78
|11.632.098
|% -5,69
|
|ORGE
|6,58
|73.985.871
|% -5,60
|
|ODAS
|2,45
|692.778.498
|% -2,00
|
|GARAN
|8,32
|470.350.604
|% 1,22
|
|EKGYO
|1,92
|373.961.223
|% 1,59
|
|HALKB
|6,39
|366.265.758
|% 1,43
|
|TSPOR
|7,71
|262.689.669
|% -5,51
|
|ODAS
|2,45
|692.778.498
|% -2,00
|
|EKGYO
|1,92
|373.961.223
|% 1,59
|
|CEMAS
|1,46
|174.396.070
|% 2,82
|
|IHLGM
|1,64
|144.192.951
|% 2,50
|
|KRSTL
|2,23
|164.378.587
|% 7,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4234
|8,4656
|% -0,11
|
|Frank
|7,2112
|7,2547
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8218
|1,8310
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,73
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|2.525
|2.544
|4,20
|
|Tam
|2.599
|2.611
|4,30
|
|Yarım
|1.263
|1.277
|2,10
|
|Çeyrek
|631
|639
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,87
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|0,00
|
|B. Petrol
|40,45
|40,45
|-0,48
|