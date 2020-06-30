***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2020 08:39
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KoronaVirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin'' 1 ay uzatılması çerçevesinde çalışanlar için alınan Kısa Çalışma Ödeneği desteği 1 ay daha uzatılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853385
BIST
11:24116.606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 762,62
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
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116.831
En Düşük
116.335
11:246,8571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
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|Açılış
|: 6,8620
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
|: 390,57
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|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|36,30
|4.524.783
|% 10,00
|
|NATEN
|21,22
|8.995.710
|% 9,95
|
|PRKAB
|5,23
|10.143.700
|% 9,87
|
|VKFYO
|3,29
|11.743.846
|% 9,67
|
|MRGYO
|1,82
|46.027.006
|% 9,64
|
|CASA
|20,50
|8.200
|% -8,89
|
|KSTUR
|52,40
|3.092
|% -8,47
|
|TSPOR
|7,13
|235.531.401
|% -6,06
|
|ULAS
|6,08
|2.739.231
|% -5,30
|
|GLBMD
|4,64
|3.618.605
|% -3,73
|
|GARAN
|8,57
|420.874.734
|% 0,47
|
|ASELS
|32,62
|335.397.494
|% 1,75
|
|KRDMD
|3,13
|259.023.621
|% 0,32
|
|TSPOR
|7,13
|235.531.401
|% -6,06
|
|AKBNK
|6,14
|226.507.814
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,95
|209.314.982
|% 1,56
|
|ADESE
|1,93
|176.421.670
|% 5,46
|
|KRDMD
|3,13
|259.023.621
|% 0,32
|
|TSKB
|1,31
|96.433.854
|% 0,77
|
|ODAS
|2,45
|171.598.467
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3994
|8,4415
|% -0,08
|
|Frank
|7,1727
|7,2160
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-0,40
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.548
|-2,30
|
|Tam
|2.603
|2.615
|-2,40
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|-1,20
|
|Çeyrek
|632
|640
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,86
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,45
|41,45
|-0,42
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