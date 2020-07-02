***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.07.2020 08:37
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz "take it easy" adında yeni bir marka için patent ve tescil müracaatlarını yapmıştır. Yakın zamanda "take it easy" markalı ürünlerimiz bazı satış kanallarımızda satışa sunulacaktır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853928
BIST
18:05115.315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
0
En Düşük
0
18:056,8539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8540
En Düşük
6,8420
18:057,7296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0238
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7297
En Düşük
7,6956
18:05389,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,59
|Açılış
|: 389,33
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,42
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|DMSAS
|4,75
|48.005.444
|% 0,00
|
|DMSAS
|4,75
|48.005.444
|% 0,00
|
|DMSAS
|4,75
|48.005.444
|% 0,00
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|DMSAS
|4,75
|48.005.444
|% 0,00
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|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5337
|8,5765
|% 0,19
|
|Frank
|7,2122
|7,2557
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-2,62
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.543
|-3,90
|
|Tam
|2.596
|2.609
|-4,10
|
|Yarım
|1.261
|1.276
|-2,00
|
|Çeyrek
|631
|639
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,13
|42,13
|0,10
|
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