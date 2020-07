***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Açıklamalar
Şirketimiz "take it easy" adında yeni bir marka için patent ve tescil müracaatlarını yapmıştır. Yakın zamanda "take it easy" markalı ürünlerimiz bazı satış kanallarımızda satışa sunulacaktır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.