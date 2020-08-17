***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.01.2017Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20.01.2017 tarihinde SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması başlıklı 5 nolu maddesinİn 1.bendinde sayılan ilkelerden (4.2.6) nolu Kurumsal Yönetim ilkesi gereği yaptığımız duyuruda sn.Mahmut Nedim KOÇ' un Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevini yürüttüğü belirtilmişti.Yönetim Kurulumuzun 17.08.2020 tarihli kararı ile sn.Barış DÜZEL şirketimizde işe başlaması ile görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştirYönetim Kurulu Başkanı :Mahmut Nedim KOÇGenel Müdür :Barış DÜZELhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869398BIST