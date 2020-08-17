***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2020 16:39
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20.01.2017 tarihinde SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması başlıklı 5 nolu maddesinİn 1.bendinde sayılan ilkelerden (4.2.6) nolu Kurumsal Yönetim ilkesi gereği yaptığımız duyuruda sn.Mahmut Nedim KOÇ' un Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevini yürüttüğü belirtilmişti.
Yönetim Kurulumuzun 17.08.2020 tarihli kararı ile sn.Barış DÜZEL şirketimizde işe başlaması ile görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir
Yönetim Kurulu Başkanı :Mahmut Nedim KOÇ
Genel Müdür :Barış DÜZEL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869398
BIST
18:051.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
18:057,3915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0344
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3989
En Düşük
7,3558
18:058,7797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0658
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7910
En Düşük
8,7054
18:05470,82
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 10,71
|Açılış
|: 470,82
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
473,00
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|26,40
|8.336.125
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,94
|67.365.661
|% 10,00
|
|BURCE
|24,64
|15.822.336
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|46.851.836
|% 9,99
|
|KENT
|2.518,50
|22.811.749
|% 9,98
|
|PKENT
|698,40
|1.660.718
|% -10,00
|
|RALYH
|14,50
|23.762.357
|% -9,99
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|SILVR
|4,50
|67.952.111
|% -9,82
|
|KATMR
|3,95
|134.261.820
|% -9,20
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|ASELS
|17,84
|792.299.352
|% 3,30
|
|RTALB
|52,00
|774.768.917
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|EKGYO
|1,93
|743.369.542
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|YKBNK
|2,10
|356.360.133
|% 1,45
|
|PETKM
|3,84
|613.815.975
|% 6,37
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3849
|7,3915
|% 0,47
|
|Euro
|8,7641
|8,7797
|% 0,76
|
|Sterlin
|9,6493
|9,6976
|% 0,53
|
|Frank
|8,1190
|8,1679
|% 0,72
|
|Riyal
|1,9636
|1,9734
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|37,35
|
|Altın Gr.
|470
|471
|10,39
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,46
|0,99
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|0,25
|
|B. Petrol
|45,27
|45,27
|0,47
|